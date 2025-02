"Die schmerzhafteste Erfahrung": Prinz William spricht über seinen Verlust

Prinz William (42) sprach während seines Besuchs mit trauernden Kindern und Jugendlichen. © Aaron Chown/PA Wire/dpa

Am vergangenen Mittwoch stattete der wohl künftige König einer Wohltätigkeitsorganisation einen Besuch ab, die Kinder in ihrer Trauer begleitet und unterstützt.

Wie die Daily Mail berichtet, ist der 42-jährige Schirmherr von Child Bereavement UK. Während seines Aufenthalts fand er auch bewegende Worte.

"Manchmal ist das Schwierigste an der Trauer, die richtigen Worte für das zu finden, was man tatsächlich fühlt. (…) Es ist sehr schwierig, die Schule und das normale Leben zu bewältigen", so William.

Eine Quelle gab an, dass er während des gesamten Besuchs unglaublich emotional war. Als er Schirmherr dieser Organisation wurde, betonte er zudem, dass er in die Fußstapfen seiner Mutter treten wolle und ihre wohltätige Arbeit weiterführen möchte.