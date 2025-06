Schock für Prinz William! Freund stirbt nach Bienenstich

Sunjay Kapur (†53) starb während eines Polo-Spiels. © IMAGO / TT

Wie unter anderem der Mirror berichtet, hat der indische Milliardär am Donnerstag an einem Polo-Spiel in Windsor teilgenommen. Dort sei ihm eine Biene in den Mund geflogen. Ob er sie verschluckt hat oder diese ihn sofort im Mund stach, ist nicht ganz klar.

Laut dem Bericht soll der 53-Jährige noch um einen Abbruch des Spiels gebeten haben, jedoch kurz darauf zusammengebrochen sein und einen anaphylaktischen Schock erlitten haben.

Dieser wiederum habe anschließend einen tödlichen Herzinfarkt ausgelöst, heißt es weiter.

Ein allergischer Schock kann einen Herzstillstand verursachen, insbesondere bei einer nicht diagnostizierten Allergie, so medizinische Experten. Die genaue Todesursache müsse jedoch noch genauer untersucht werden.