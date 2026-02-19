Prinz William überraschend privat: Er spricht offen über emotionale Gespräche mit seinen Kindern

England - Prinz William (43) besuchte vor Kurzem unangekündigt eine Radioshow und zeigte sich dabei überraschend offen. Auch über seine Kinder sprach er und scherzte, sie würden ihm manchmal "zu viel" erzählen.

Prinz William (43) spricht mit seinen Kindern offen über ihre Gefühle und Emotionen. © Alastair Grant / POOL / AFP

Der britische Thronfolger war am Mittwoch zu Gast bei einem "Mental Health Special" (zu Deutsch: Mentale-Gesundheit-Special) des BBC Radio 1.

Wie People berichtet, sprach der 43-Jährige dort auch offen über die psychische Gesundheit von Männern sowie über sensible Themen wie Suizid - dabei erzählte er auch, dass er mit seinen Kindern, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7), regelmäßig über solche Themen sowie über Emotionen spreche.

Als der Moderator dann fragte, ob seine Sprösslinge "offen über ihre Gefühle, ihren Tag und darüber sprechen, wie sie sich bei einer bestimmten Sache gefühlt haben", scherzte William: "Ja, manchmal zu viel!"

Doch er stellte schnell klar: "Ich bekomme alle Details, was ich liebe, weißt du, es ist großartig!" Er fügte jedoch hinzu, dass seine Jungs oft das Gefühl hätten, bei Problemen rund um die mentale Gesundheit für jeden eine Lösung finden zu müssen - und das finde er selbst sehr schwer.

"Ich muss mich daran erinnern, dass man nicht alles lösen muss, sondern zuhören sollte, und es ist wichtig, einfach mit diesen Gefühlen und diesen Aussagen okay zu sein", so William mit ernster Stimme.