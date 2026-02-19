Prinz William überraschend privat: Er spricht offen über emotionale Gespräche mit seinen Kindern
England - Prinz William (43) besuchte vor Kurzem unangekündigt eine Radioshow und zeigte sich dabei überraschend offen. Auch über seine Kinder sprach er und scherzte, sie würden ihm manchmal "zu viel" erzählen.
Der britische Thronfolger war am Mittwoch zu Gast bei einem "Mental Health Special" (zu Deutsch: Mentale-Gesundheit-Special) des BBC Radio 1.
Wie People berichtet, sprach der 43-Jährige dort auch offen über die psychische Gesundheit von Männern sowie über sensible Themen wie Suizid - dabei erzählte er auch, dass er mit seinen Kindern, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7), regelmäßig über solche Themen sowie über Emotionen spreche.
Als der Moderator dann fragte, ob seine Sprösslinge "offen über ihre Gefühle, ihren Tag und darüber sprechen, wie sie sich bei einer bestimmten Sache gefühlt haben", scherzte William: "Ja, manchmal zu viel!"
Doch er stellte schnell klar: "Ich bekomme alle Details, was ich liebe, weißt du, es ist großartig!" Er fügte jedoch hinzu, dass seine Jungs oft das Gefühl hätten, bei Problemen rund um die mentale Gesundheit für jeden eine Lösung finden zu müssen - und das finde er selbst sehr schwer.
"Ich muss mich daran erinnern, dass man nicht alles lösen muss, sondern zuhören sollte, und es ist wichtig, einfach mit diesen Gefühlen und diesen Aussagen okay zu sein", so William mit ernster Stimme.
Prinz William und Prinzessin Kate haben nationales Suizidpräventions-Netzwerk gestartet
Der Royal sprach zudem darüber, dass frühere Generationen nicht über ihre Emotionen gesprochen hätten und sich daraus ein Muster entwickelt habe, weshalb es heute an den Menschen sei, den "Kreislauf zu durchbrechen".
"Ich denke, durch die Weltkriege konnten Generationen vor uns nicht über ihre Emotionen sprechen. Sie haben Dinge gesehen und durchlebt, die so schrecklich waren, dass darüber zu sprechen wohl niemandem wirklich geholfen hätte. Also haben sie als Generation - wahrscheinlich nicht bewusst - alles für sich behalten."
Dieses Verhalten sei schließlich von Generation zu Generation weitergegeben worden, nicht aus Absicht, sondern weil viele Menschen nichts anderes gekannt hätten.
Dass William über solche Themen spricht, überrascht nicht. Denn schon vor einigen Monaten startete er zusammen mit seiner Frau Prinzessin Kate (44) ein nationales Suizidpräventions-Netzwerk.
Diese Initiative vereinte Organisationen aus England, Nordirland, Schottland und Wales, um zu verändern, wie Suizid verstanden und im gesamten Vereinigten Königreich verhindert werden kann.
Solltet Ihr selbst von Suizid-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
