Schock bei Prinz William und Prinzessin Kate: Männer brechen in Schloss ein

Was für ein Schreck: Sie alle waren während des Einbruchs zu Hause. © Henry Nicholls/AFP

Es war ein Sonntagabend im Oktober: Wie The Sun berichtete, seien zwei Männer über einen 1,80 Meter hohen Zaun geklettert, um landwirtschaftliche Fahrzeuge aus der Scheune zu klauen.

"Sie müssen gewusst haben, dass die Fahrzeuge dort gelagert waren, bevor sie einbrachen, und sie mussten wissen, wann der beste Zeitpunkt war, um zu entkommen, ohne erwischt zu werden", erklärte eine Quelle gegenüber dem britischen Boulevardblatt.

Das heißt: Die Einbrecher müssen das Schloss Windsor zuvor bereits eine Weile beobachtet haben.

Nachdem die Langfinger alles zusammengepackt hatten, was sie mitnehmen wollten, schnappten sie sich einen Laster sowie ein Quad auf dem Grundstück und rasten mit diesen durch das Sicherheitstor.

Besonders gruselig: Dieses Tor ist ganz in der Nähe vom Adelaide Cottage – dem Haus von Prinz William (42) und seiner Frau Prinzessin Kate (42) sowie deren gemeinsamen Kinder George (11), Charlotte (9) und Louis (6).

"Es war ein Sonntagabend in einer Schulwoche, die jungen Prinzen und die junge Prinzessin lagen also wahrscheinlich im Bett im Adelaide Cottage, gleich um die Ecke", so die Quelle weiter.

König Charles III (76) und Königin Camilla (77) waren glücklicherweise nicht in der Nähe. Der 76-Jährige hielt sich zu dem Zeitpunkt in Schottland auf, Camilla habe sich in einem Spa in Indien entspannt.