Sasha live in der Hamburger Innenstadt: "Damit habe ich nicht gerechnet!"

Im Rahmen des Musikfestes "#MÖSINGT - Lichter, Glanz & Gloria" mitten in Hamburg hat Sasha am Samstag Tausende Fans in Weihnachtsstimmung versetzt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Mit einem kostenlosen Open-Air-Konzert im Rahmen des Musikfestes "#MÖSINGT - Lichter, Glanz & Gloria" mitten in der Hamburger Innenstadt hat Sasha (52) am Samstagnachmittag nicht nur sich selbst, sondern auch Tausende Fans in die erste Weihnachtsstimmung des Jahres hineingesungen. Der Sänger selbst zeigte sich über die Menschenmengen überrascht: "Damit habe ich gar nicht gerechnet!"

Sasha (52) trat am Samstag im Rahmen des Musikfestes "#MÖSINGT - Lichter, Glanz & Gloria" mitten in der Hamburger Innenstadt auf. Für die Dauer des Konzertes und für die perfekte Stimmung wurde sogar extra die Weihnachtsbeleuchtung der Straße zwei Tage vorm offiziellen Start angeschaltet. © Tag24/Madita Eggers Bereits zum Start des Konzertes gegen 16 Uhr hatten sich schon mehr Menschen versammelt als beim "#MÖSINGT"-Fest im vergangenen Jahr – was vielleicht auch an dem zwar kalten, aber regenfreien Wetter lag. Zum Schluss waren rund 4300 Fans auf der Mönckebergstraße, die für den Anlass extra gesperrt wurde, wie der Veranstalter gegenüber TAG24 mitteilte. Aufgewärmt wurde die Menge bis zu Sashas Auftritt von den Auftritten des Chors der Kinder- und Jugendsingschule St. Michaelis und des Kiezchors "Hansemädchen". Gerade letzterer schaffte es, die Menge mit Dauerbrennern wie "Last Christmas" und "Feliz Navidad" aus ihrer Komfortzone zu locken und zum Mitsingen einzuladen. Bei "Jingle Bells" stand dann auch plötzlich Sasha mit auf der Bühne – der danach solo die "Party" weiter in Schwung brachte. Und das mit sehr viel Vielfalt im Repertoire: Von Weihnachtsliedern über Rap bis hin zu seinen eigenen Klassikern wie "Good Days" und "If You Believe" war alles dabei. Unterbrochen von zum Mitmachen animierenden Tanzeinlagen gegen "die kalten Knochen" und seinem allerersten Glühwein des Jahres, wie Sasha gegenüber TAG24 verriet. Nach rund einer halben Stunde war das Konzert auch schon wieder vorbei und der 52-Jährige gab seinen begeisterten Fans noch einen weihnachtlichen Rat: "Leute, lasst euch nicht stressen, konzentriert euch auf das, was wichtig ist: Familie, Freunde und die Liebe!"

Der Kiezchor "Hansemädchen" stimmte die Menge mit Weihnachtsliedern zum Mitsingen schon mal auf den Auftritt von Sasha und läuteten zeitgleich die Weihnachtszeit ein. © Lenthe-Medien/Wessling

Rund 4300 Menschen strömten auf die Mönckebergstraße, um Sasha zu sehen. © Tag24/Madita Eggers

