Kostenloses Konzert von Sasha mitten in der Stadt: Hier könnt ihr dabei sein

Hamburg - Mit einem Gratis-Konzert wird Sasha am 23. November die Vorweihnachtszeit auf der Hamburger Mönckebergstraße einläuten. "Weihnachtslieder gehören doch zum Fest der Liebe dazu", so der 52-Jährige im Vorfeld. Neben diesen wird der Pop-Sänger auch noch ein Best-of seiner eigenen Hits zum Besten geben.

Mitsingen ist bei allen Konzerten ausdrücklich erwünscht, so die Veranstalter. Für die nicht so textsicheren Besucher werden vor Ort Liederzettel verteilt.

Sein Auftritt wird im Rahmen des Musikfests "#MÖSINGT - Lichter, Glanz & Gloria" stattfinden, welches bereits zum vierten Mal zahlreiche Weihnachts- und Musikfans in die Innenstadt locken wird.

Wer neben Musik, Glühwein und Schmalzkuchen den Weihnachtsgedanken noch weiterführen und etwas Gutes tun möchte, braucht in dem Fall einfach nur ein Bild des Events auf Instagram zu posten.

Für jedes Bild mit dem Hashtag #MÖSINGT und der Verlinkung von @moenckebergstrasse spendet das BID Mönckebergstraße einen Euro an das Charity-Projekt "Hilf Mahl", welches besonders in den harten Wintermonaten den Obdachlosen in Hamburg hilft.

Gerade in der Weihnachtszeit würde einem nochmal besonders bewusst werden, was wirklich zählt, so Sasha: "Zusammensein und Gesundheit sind die größten Geschenke."