Mehr als 1000 Fans bei Gratis-Konzert von Revolverheld: "Lasst uns singen, es ist schließlich Weihnachten!"

Hamburg – Über 1500 Fans trotzten am frühen Samstagabend den eisigen Temperaturen und versammelten sich für ein ganz spezielles Konzert vor der Bühne neben dem Mönckebergbrunnen in der Hamburger Innenstadt. Im Rahmen des Musikfestes " #MÖSINGT - Lichter, Glanz & Gloria " haben Sänger Johannes Strate (43) und Gitarrist Kris Hünecke (45) von der Band Revolverheld ein Mini-Konzert gespielt. Inklusive Zugabe und Glühwein auf der Bühne.

Kurz darauf war das Akustik-Set auch schon wieder vorbei, aber natürlich gingen die beiden nicht, ohne dem lauten Wunsch der Fans nach einer Zugabe – "Halt dich an mir fest" – nachzukommen. Den einen oder anderen glücklichen Anhänger beschenkten sie außerdem mit einem Selfie.

Für den perfekten Übergang zum Mini-Konzert von Revolverheld performte der Chor auch gleich einen Hit mit der Band zusammen: "Ich lass' für dich das Licht an". Einer DER Hits der Musiker aus Hamburg, den auch alle der Anwesenden mitsingen konnten.

Zuvor hatte schon der Kiezchor "Hansemädchen" die Menge nicht nur weihnachtlich in Stimmung gebracht, sondern auch zum Mitsingen angeregt.

Das Konzert war eine kleine Premiere für die Band, die zwar schon in den großen Arenen der Hansestadt gespielt hat, aber noch nicht in der Mönckebergstraße. Diese war dieses Jahr zum dritten Mal Schauplatz des kostenlosen Musikfestes, welches ausdrücklich zum Mitsingen einlädt und traditionell die Weihnachtszeit in der beliebten Shoppingmeile einläutet.

"Wir lieben Live-Auftritte und sind Hamburger, da freuen wir uns auf das Mini-Konzert mit Weihnachtsmarktbesuchern und Fans", hatte Strate im Vorfeld gesagt.

Sichtlich gefreut haben sich auch die zahlreichen Revolverheld-Fans, die unter den "normalen" Weihnachtseinkäufern dann doch schon deutlich durch ihre Textsicherheit hervorstachen.

Das Konzert von Revolverheld war erst am Donnerstagnachmittag überraschend angekündigt worden und war für viele sicherlich das Highlight des Abends.