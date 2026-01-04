SAT. 1 macht Reality-Fans heiß: Dann startet "Promis unter Palmen"

Phuket (Thailand) - Der Starttermin für die neue Staffel " Promis unter Palmen " steht fest!

12 Promis unter einem Dach: In Thailand wird aus Freundschaft schnell Feindschaft. © Gerhard Merzeder/SAT.1/obs

Wie der Sender offiziell mitteilt, startet das TV-Spektakel am 9. Februar um 20.15 Uhr auf Sat.1 und parallel auch bei Joyn.

Senderchef Marc Rasmus verspricht: "Mit 'Promis unter Palmen' eröffnet Sat.1 das Reality-Jahr mit einem echten Knaller". Es soll laut, überraschend und richtig unterhaltsam werden.

Mit dabei sind dieses Jahr zwölf bekannte Gesichter aus der deutschen Reality-Szene. So zum Beispiel Sylvia Wollny (60) oder auch Maurice Dziwak (27).

Wer den thailändischen Strand außerdem unsicher macht, lest ihr hier.