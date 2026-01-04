SAT. 1 macht Reality-Fans heiß: Dann startet "Promis unter Palmen"
Phuket (Thailand) - Der Starttermin für die neue Staffel "Promis unter Palmen" steht fest!
Wie der Sender offiziell mitteilt, startet das TV-Spektakel am 9. Februar um 20.15 Uhr auf Sat.1 und parallel auch bei Joyn.
Senderchef Marc Rasmus verspricht: "Mit 'Promis unter Palmen' eröffnet Sat.1 das Reality-Jahr mit einem echten Knaller". Es soll laut, überraschend und richtig unterhaltsam werden.
Mit dabei sind dieses Jahr zwölf bekannte Gesichter aus der deutschen Reality-Szene. So zum Beispiel Sylvia Wollny (60) oder auch Maurice Dziwak (27).
Wer den thailändischen Strand außerdem unsicher macht, lest ihr hier.
Darum geht's bei "Promis unter Palmen"
Das Konzept der Sendung bleibt auch in Staffel 4 unverändert: Prominente ziehen in eine luxuriöse Villa unter Palmen, wo sie sich in Spielen messen, Allianzen schließen und Konflikten lösen.
Ziel ist es, möglichst lange im Rennen um das Preisgeld zu bleiben. Zu gewinnen gibt es bis zu 50.000 Euro sowie die "Goldene Kokosnuss".
Die neuen Folgen laufen immer montags um 20.15 Uhr in SAT.1 und sind jederzeit kostenlos auf Joyn abrufbar.
Titelfoto: Gerhard Merzeder/SAT.1/obs