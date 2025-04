"Promis unter Palmen"-Finale überschattet: "Hier gibt's einen Straßenstrich, da passt du hin"

"Ich hab das aber so was von genossen", freut sich der 28-Jährige. Zu diesem Zeitpunkt weiß er ja auch noch nicht, dass das Wiedersehen mit seiner "Wifey" Kim Virginia (29) noch in der Show ansteht.

Was folgt, ist ein langes und intensives Wortgefecht, welches mit Iris' Worten "Hier in Bangkok gibt's doch einen Straßenstrich, da passt du eher hin" endet.

Cosimo Citiolo (42) gewinnt das "Promis unter Palmen"-Finale. © Joyn

Bei dieser überschwänglichen Wiedersehensfreude zwischen den Kandidaten sollte allerdings nicht vergessen werden, weshalb sie wieder zurück sind: das große Finale.

Der heimliche Favorit der Gruppe, Christo, schafft es zwar im Gegensatz zu Lisha (Platz vier) aufs Treppchen, über die Bronze-Medaille kommt er aber überraschenderweise nicht hinaus.

Am Ende sind es lediglich 20 Sekunden, die der Sänger Cosimo Citiolo (42) schneller ist als Reality-Sternchen Melody Haase (30). Und somit gewinnt der Sänger 44.200 Euro.

Und was geht dem frischgebackenen Gewinner so als Erstes durch den Kopf? "Ich will erst mal meine Frau anrufen, mit ihr Telefonsex machen, weil ich hab sie sehr vermisst", erklärt er in seiner Siegerrede.

