Sky du Mont spricht unanständig über Angela Merkel: "Raute war genau vor ihrem Geschlechtsteil!"

Hamburg – Es sind nur wenige Sekunden eines Podcasts, doch die haben es sich in sich. Ganz ungeniert spricht Sky du Monat (76) mit Barbara Schöneberger (49) über das Sexleben von Ex-Kanzlerin Angela Merkel (69).

Schauspieler Sky du Monat (76) hat eine ganze besondere Theorie zu Angela Merkels (69) berühmten Handhaltung. © Montage: Steve Parsons/POOL PA/AP/dpa, Jens Kalaene/dpa

In der heutigen Folge von "Mit den Waffeln einer Frau" soll das Promi-Duo in Anlehnung an du Monts einstige Verkörperung des "Romeos" die ersten Begegnungen von berühmten Paaren nachspielen.

Doch statt sich Dialoge auszudenken, ging es bei den beiden direkt unter die Gürtellinie. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Als erstes Paar sollten die beiden direkt Angela Merkel und ihren Ehemann Joachim Sauer (74) einordnen. Und während Barbara Schöneberger sich sicher war, dass "Angie" den ersten Schritt gewagt hat – "Ihr Mann war ja Physiker und hat den ganzen Tag nur gerechnet" – , stand der Schauspieler dieser Theorie skeptisch gegenüber.

"Ich würde sagen, beide [haben den ersten Schritt gemacht], sie [Angela Merkel] hat ja nun auch irgend so etwas Schreckliches studiert. Die haben vermutlich zwei Jahre lang nicht gewusst, was Erotik ist", meinte Sky du Mont zu wissen. "Und dann machte sie vermutlich mal die Raute und das fand er besonders sexy, weil die genau vor ihrem Geschlechtsteil war."