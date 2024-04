Spektakulärste Bike-Show in Deutschland zu Gast: So krass waren die "Masters of Dirt"

Die "Masters of Dirt"-Tour durch Deutschland endete am Samstag mit einem fulminanten Finale in der Festhalle Frankfurt. So geht es im nächsten Jahr weiter.

Von Max Patzig

Frankfurt (Main) - Die Gesetze der Physik scheinen diese Biker nicht zu kennen! In Frankfurt zeigten die "Masters of Dirt" am Samstag, was sie auf die Beine - beziehungsweise auf die Räder - stellen können.

Am Samstag flogen unter anderem Motorräder und deren Fahrer durch die Festhalle in Frankfurt. © Max Patzig Mountainbiker, BMXer, Rollerfahrer und sogar ein Rollschuhfahrer stürzten sich zu den zwei "Masters of Dirt"-Shows in der Festhalle von einem zehn Meter hohen Turm, um dann auf eine Schanze zuzufahren und in der Luft abenteuerliche Stunts zu vollziehen. Währenddessen brachten sich motorisierte Biker auf dem Boden in Stellung. Dank ihres Antriebs brauchten sie keine Zehn-Meter-Rampe, um eine spektakuläre Show hinzulegen. Geboten wurde allerhand, teilweise schwebten die Motorsportler im Flug über ihren Zweirädern. Andere versuchten sich an doppelten und dreifachen Überschlägen, den sogenannten Backflips. Das gelang zwar nicht immer, doch das macht diesen Sport so authentisch und sorgt für viel Nervenkitzel, selbst im Publikum. Unterhaltung Marie Nasemann über Hitze-Wochenende: "Mir macht das Angst" "Masters of Dirt"-Erfinder Georg Fechter (36) erklärte, warum dieses Showspektakel ausgerechnet auf eine Sache verzichten musste - nämlich den Dirt (Deutsch: Dreck): "Im Garten bauen wir immer weiter an Hügeln, selbst ich mit fast 40 Jahren. Aber auf Tour ist das leider nicht möglich, weil wir erst gestern früh um 8 Uhr in die Halle kamen und heute Nacht um 3 raus sein müssen", so Fechter. "Das tut uns natürlich auch weh!" Der Sache tut das aber keinen Abbruch. Insgesamt rund 10.000 Zuschauer kamen zu zwei Vorstellungen in Frankfurt, was das Deutschland-Finale der Europa-Tour bildete.

So spektakulär war die "Masters of Dirt"-Show in Frankfurt

Ein Backflip von Absprung bis Landung. © Max Patzig

Die "Fuel Girls" aus London heizten dem Publikum und Fahrerfeld ein. © Max Patzig

Es wurde auch synchron gesprungen. © Max Patzig

Abenteuerliche Tricks vollführten die Biker ebenso. © Max Patzig

Adrian Guggemos (30) zeigte einen Frontflip auf einem Hubwagen. © Max Patzig

Selbst Scooter- und Rollschuhfahrer bewiesen ihr Können in der Luft. © Max Patzig

So wird der fehlende Sand bei "Masters of Dirt" ersetzt

Georg Fechter (36) ist der Erfinder von "Masters of Dirt" und immer am Start, selbst wenn er nicht aktiv teilnimmt. © Max Patzig Doch der fehlende Dirt muss bei den Tour-Stopps kompensiert werden! Dafür kommen zwei Landekissen zum Einsatz, auf die selbst Elon Musks (52) Raumfahrtunternehmen SpaceX bei Tests vertraue, wie der Show-Erfinder am Rande der Strecke weiter erklärte. Ein solches Kissen wiege rund 1,1 Tonnen und wird kontinuierlich mit Luft aufgeblasen. "Die verzeihen einfach viel, wenn mal etwas schiefgeht", sagte Fechter und führte ein Beispiel an, wo bei der 14-Uhr-Show ein Athlet sein Bike bei einem dreifachen Salto leicht verzogen hatte und stürzte. Er konnte danach einfach aufstehen und weiter am Programm teilnehmen. Bei aufgehäuftem Sand und Erde hätte das womöglich anders ausgesehen. Davon kann Georg Fechter ein Lied singen: Erst im vergangenen Jahr stürzte er beim "normalen" Radfahren, brach sich dabei den Oberschenkelhals "ziemlich kompliziert", wie er sich erinnerte. Zuvor nahm der 36-Jährige selbst auch an seinen Touren teil. In diesem Jahr setzt er aber aus. Unterhaltung TV Total macht Politiker zu "MC Flower": Neue Karriere als Rapper? Jetzt lädt er lieber Stars aus aller Welt ein. Mit dabei waren in Frankfurt unter anderem Österreicher, Tschechen, US-Amerikaner, selbst Australier und eine Polin als einzige Fahrerin der Show. Die Biker waren dabei in fast allen Altersklassen vertreten. Zwei 13-jährige Jungs waren dabei, genauso wie ein 44-Jähriger, der in Sachen Trickfertigkeit den Jungspunden in nichts nachsteht. Doch in die Frankfurter Festhalle kamen die Menschen vor allem wegen eines besonderen Bikers: Der 28 Jahre alte Fabio Wibmer ist ein Star auf YouTube, seine Clips gingen weltweit viral. Jetzt zeigte er in der "Masters of Dirt"-Halle, was er kann.

Fotos: "Masters of Dirt"-Tour in Frankfurt

An spektakulären Showelementen wurde nicht gespart. © Max Patzig

Insgesamt über zehn Meter Höhe samt Flammenhitze wurden hier überwunden. © Max Patzig

Auch ein 900-Kilo-Buggy wurde zum Überschlagen gebracht. © Max Patzig

Atemberaubende Stunts wurden mit BMX ... © Max Patzig

... und auch einer Schubkarre gezeigt. © Max Patzig

Der Österreicher Samy Fernbach (l.) ist erst 13 Jahre alt und schon jetzt mit den "Masters of Dirt", die gern auch mal ein Quad durch die Luft befördern, auf Tour. © Max Patzig

Innerhalb von Sekundenbruchteilen müssen die Fahrer reagieren ... © Max Patzig

... und können dennoch solche Showeinlagen auf die Beine stellen. © Max Patzig

Fans von motorisierten und durch Beine angetriebenen Zweirädern kamen auf ihre Kosten. © Max Patzig

So spektakulär geht es wohl eher selten in der Festhalle in Frankfurt zu. © Max Patzig

"Masters of Dirt" 2025 wieder in Deutschland auf Tour - mit mehr Stationen!