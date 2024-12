"MJ - Das Michael Jackson Musical" feiert Premiere: Ist der "King of Pop" wirklich zurück?

Hamburg - Der "King of Pop" ist zurück! " MJ - Das Michael Jackson Musical " hat am Sonntagabend seine Deutschland-Premiere im Stage Theater an der Elbe in Hamburg gefeiert. Der Cast wurde für seine Leistung gleich mehrfach mit Standing Ovations belohnt.

Eine Beobachtung, die auch TAG24 so unterschreiben würde. Selten sieht man so anspruchsvoll choreografierte Tänze, die dem Stück eine wahre Authentizität verleihen, sodass es dadurch - untypisch für ein Musical - sogar mit nur wenigen Special Effects auskommt.

DSDS-Sieger Prince Damien (33, l.) verkörpert in seiner ersten Musicalrolle Michael im jungen Erwachsenenalter. © Morris Mac Matzen / Stage Entertainment

Besonders die ikonischen Tanzmoves des "King of Pop" bringt Michael-Jackson-Hauptdarsteller Benét Monteiro (39) originalgetreu auf das Parkett.

Mit dem berühmten "Moonwalk" bewegt er sich über die Fläche eines Proberaums, von dem aus die Entstehungsgeschichte von Jacksons "Dangerous"-Welttournee im Jahr 1992 erzählt wird.

Dabei sind es Rückblicke in die Kindheit und Jugend sowie den Weg zum großen Erfolg Michael Jacksons († 2009), die die Zuschauer in das Leben des amerikanischen Sängers entführen sollen. Immer wieder zieht es dafür auch DSDS-Sieger Prince Damien (33) als Michael im jungen Erwachsenenalter in das Spotlight.

Trotz seiner bislang wenigen Musical-Erfahrung überzeugt der deutsch-südafrikanische Sänger in seiner bislang größten Rolle gesanglich sowie tänzerisch. Ein klarer Pluspunkt des Stücks ist außerdem, dass die Lieder, anders als in anderen Musicals, trotz deutscher Produktion im englischen Original bleiben.

Was als Zuschauer vielleicht teilweise etwas vermissen lässt, ist die intensive Auseinandersetzung manch großer Tragödien in MJs Leben im und abseits des Rampenlichts. In der Inszenierung von Regisseur Christopher Wheeldon (51) und Lynn Nottage (60) werden bedeutsame Lebensabschnitte des "King of Pop" teils nur oberflächlich angeschnitten.