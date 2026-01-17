 1.126

Stephen Dürr mit emotionalem Geständnis: "Ich habe den Dschungelvertrag gebrochen"

Der Schauspieler Stephen Dürr meldet sich mit einer traurigen Nachricht bei seinen Fans auf Instagram. Ein guter Freund von ihm ist gestorben.

Von Svenja-Marie Kahl

Hamburg - Traurige Neuigkeiten für Stephen Dürr (51): Kurz bevor der deutsche Schauspieler ins "Dschungelcamp" geht, muss er einen emotionalen Rückschlag verkraften.

Der Schauspieler Stephen Dürr (51) gab ein Statement auf Instagram ab.  © Screenshot/Instagram/stephen_duerr

"Ich habe den Dschungelvertrag gebrochen, und es tut mir überhaupt nicht leid." Mit diesen Worten meldete sich der diesjährige Dschungel-Kandidat bei seinen Followern auf Instagram.

Als die Anfrage zum "Dschungel" kam, habe er natürlich mit seiner Familie darüber gesprochen, doch obwohl er es nicht durfte, habe er noch einer weiteren Person davon erzählt.

"Die anständig war, der ich vertrauen konnte, obwohl sie in diesem Medienzirkus auch einen Platz hatte", so der 51-Jährige.

Er sprach von dem YouTuber Tana. Dürr sagte sichtlich gerührt: "Deswegen werde ich diesen Auftritt im Dschungel auch meinem lieben Freund Tana widmen, der im letzten Quartal, unter 50 Jahre alt, leider verstorben ist. Tana, ich werde dich nie vergessen."

Dürr widmet Dschungel-Teilnahme seinem verstorbenen Freund

Stephen Dürr (r.) teilte dieses Foto in seinem Beitrag mit seinem Freund Tana (l.) und seiner Frau Katharina.  © Screenshot/Instagram/stephen_duerr

Er habe nur 15 Minuten von dem Schauspieler entfernt gewohnt und sie hatten guten Kontakt. Kennengelernt habe er ihn, als er die ersten Reaktions-Videos vom "Sommerhaus" gemacht hat.

"Und wir haben ihn richtig lieb gewonnen", so der Schauspieler. Der 51-Jährige erklärte in seinem Video, dass Tana und er Pläne geschmiedet hatten: Der YouTuber sollte ihn nach Australien begleiten und von da aus berichten.

"Er hat sich fast mehr auf das Dschungel-Engagement von mir gefreut als ich selbst", erklärte der Schauspieler.

Tana war ein YouTuber, der vor allem durch seine Reaktions-Videos bekannt geworden ist. Auf YouTube hat sein Kanal 12.000 Abonnenten. Sein Fokus lag dabei auf sämtlichen Reality-TV-Formaten.

Der YouTuber veröffentlichte im Mai 2025 einen Post auf Instagram, indem er erklärte, dass er einen Hirntumor habe. Es fand eine Hirn-OP statt und Tana begann mit einer Strahlentherapie. Letztendlich verlor er wohl seinen Kampf gegen den Krebs.

