Stephen Dürr mit emotionalem Geständnis: "Ich habe den Dschungelvertrag gebrochen"

Hamburg - Traurige Neuigkeiten für Stephen Dürr (51): Kurz bevor der deutsche Schauspieler ins " Dschungelcamp " geht, muss er einen emotionalen Rückschlag verkraften.

Der Schauspieler Stephen Dürr (51) gab ein Statement auf Instagram ab. © Screenshot/Instagram/stephen_duerr

"Ich habe den Dschungelvertrag gebrochen, und es tut mir überhaupt nicht leid." Mit diesen Worten meldete sich der diesjährige Dschungel-Kandidat bei seinen Followern auf Instagram.

Als die Anfrage zum "Dschungel" kam, habe er natürlich mit seiner Familie darüber gesprochen, doch obwohl er es nicht durfte, habe er noch einer weiteren Person davon erzählt.

"Die anständig war, der ich vertrauen konnte, obwohl sie in diesem Medienzirkus auch einen Platz hatte", so der 51-Jährige.

Er sprach von dem YouTuber Tana. Dürr sagte sichtlich gerührt: "Deswegen werde ich diesen Auftritt im Dschungel auch meinem lieben Freund Tana widmen, der im letzten Quartal, unter 50 Jahre alt, leider verstorben ist. Tana, ich werde dich nie vergessen."