Beim Dschungel-Wiedersehen: Moderator Jan Köppen erwischt Kandidat beim Einschlafen

Gold Coast (Australien) - Für 2026 hat es sich in Australien erst einmal ausgecampt. Bevor die Promis wieder nach Deutschland geflogen sind, stand am Montag allerdings noch die große Wiedersehens-Show bei RTL an.

Während der großen Wiedersehens-Show am Montag ist Umut Tekin (28, o.r.) eingeschlafen. © RTL

Gemeinsam mit den Moderatoren Jan Köppen (42) und Sonja Zietlow (57) blickten alle zwölf Camper auf die vergangenen zweieinhalb Wochen zurück.

Doch als Eva Benetatou (33) während der Sendung auf der Bank neben dem Moderations-Team saß und über ihre persönliche Entwicklung sprach, wurde sie plötzlich unterbrochen.

"Okay, ich muss jetzt hier so reingrätschen. Umut, schläfst du gerade ein? Du bist gerade eingeschlafen!", so Köppen und richtete einen kritischen Blick in Richtung der anderen Camper.

Sofort wurde die Kamera auf den 28-Jährigen gerichtet. "Nein", so Umut (28) mit rotem Kopf, während die anderen Kandidaten in Gelächter ausbrachen. "Ich bin nur ein bisschen müde", gestand er mit einem Schmunzeln.

"Ich wollte da jetzt nicht so reingrätschen, aber das musste ich gerade kurz kommentieren", ermahnte Köppen den Reality-Star. Später meldete sich Umut auf Instagram zu der TV-Panne.