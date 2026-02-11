Beim Dschungel-Wiedersehen: Moderator Jan Köppen erwischt Kandidat beim Einschlafen
Gold Coast (Australien) - Für 2026 hat es sich in Australien erst einmal ausgecampt. Bevor die Promis wieder nach Deutschland geflogen sind, stand am Montag allerdings noch die große Wiedersehens-Show bei RTL an.
Gemeinsam mit den Moderatoren Jan Köppen (42) und Sonja Zietlow (57) blickten alle zwölf Camper auf die vergangenen zweieinhalb Wochen zurück.
Doch als Eva Benetatou (33) während der Sendung auf der Bank neben dem Moderations-Team saß und über ihre persönliche Entwicklung sprach, wurde sie plötzlich unterbrochen.
"Okay, ich muss jetzt hier so reingrätschen. Umut, schläfst du gerade ein? Du bist gerade eingeschlafen!", so Köppen und richtete einen kritischen Blick in Richtung der anderen Camper.
Sofort wurde die Kamera auf den 28-Jährigen gerichtet. "Nein", so Umut (28) mit rotem Kopf, während die anderen Kandidaten in Gelächter ausbrachen. "Ich bin nur ein bisschen müde", gestand er mit einem Schmunzeln.
"Ich wollte da jetzt nicht so reingrätschen, aber das musste ich gerade kurz kommentieren", ermahnte Köppen den Reality-Star. Später meldete sich Umut auf Instagram zu der TV-Panne.
Umut Tekin gönnt Gil Ofarim den Dschungel-Sieg
Der Grund für sein kleines Schläfchen: Das Gerede während der Sendung sei ihm schlichtweg zu langweilig gewesen. Die Gespräche haben ihn einfach nicht so wirklich interessiert. Die Langeweile habe ihn schließlich zum Einschlafen gebracht.
Umut musste bereits an Tag zwei das Camp verlassen, nur einen Tag nach dem Aus von Nicole Belstler-Boettcher (62).
Dass Gil Ofarim (43) die Krone abgestaubt hat, gönne der 28-Jährige dem Musiker und gratulierte ihm zum Sieg.
Titelfoto: RTL