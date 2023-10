1,5 Meter Penis in Hit-Serie! Nein, diese Sex-Szene wurde nicht animiert!

Schon in der ersten Folge von "Gen V" ging es richtig zur Sache - die Fans bekamen eine Mini-Heldin zu sehen, die an einem erigierten Glied zugange war.

Von Niklas Perband

Los Angeles (USA) - Seit Kurzem begeistert der "The Boys"-Ableger "Gen V" auf Prime Video alle Fans von zynischer, brutaler und zuweilen vulgärer Superhelden-Action. Schon in der ersten Folge ging es dabei richtig zur Sache - die Fans bekamen eine Mini-Heldin zu sehen, die an einem erigierten Glied zugange war. Das überraschende Geständnis der Produzenten: Der Penis ist "echt".

Jaz Sinclair (29, l.) und Lizze Broadway (25) spielen zwei der Hauptcharaktere in "Gen V". © Montage: Brooke Palmer/Prime Video, Twitter/Gen V "The Boys" zählt seit 2019 zu den beliebtesten Prime-Serien überhaupt. Mit "Gen V" startete Ende September eine weitere, im Kosmos der "Supes" genannten Superhelden angesiedelte Serie. Die Fans zeigen sich nach den vier bislang erschienen Episoden hocherfreut: Der Ableger scheint dem Original in kaum etwas nachzustehen, vor allem nicht in der expliziten Darstellung von Sexszenen und Gewalt. Wurde bei "The Boys" unter anderem eine explodierende Harnröhre gezeigt, war in der ersten "Gen V"-Folge direkt eine Szene zu sehen, in der Schauspieler Lizze Broadway (25) in ihrer Rolle als Emma Meyer bzw. "Little Cricket" an einem Penis runterrutschte. Amazon Prime Video Heinz Strunks Ballermann-Serie startet: Diese Stars sind mit dabei Die Figur kann sich unter anderem durch Erbrechen schrumpfen und sollte einem Sexualpartner, nicht gerade zu ihrer Freude, einen besonderen Gefallen tun, indem sie in Miniatur-Form an seinem Penis rumspielt. Das Glied des jungen Mannes ist dabei in voller Pracht auf dem Bildschirm zu sehen! Doch wer nun glaubt, die Szene sei nur durch den Einsatz von 3-D-Computergrafik (CGI) zustande gekommen, der irrt sich.

"Gen V": Der deutsche Trailer zum "The Boys"-Ableger

"Gen V" macht's wie "The Boys" und zeigt riesige und explodierende Penisse