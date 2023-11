Auf die Zwölf: Youtuber hauen sich bei "The Great Fight Night" auf die Nase

München – Hits statt Klicks: Der Streaming-Dienst "Joyn" lässt in wenigen Tagen zwei Youtuber im Boxring gegeneinander antreten.

Für die Fight Night bereit: Jonas Ems (26, l.) und Robert "CrispyRob" Brosowski (30) wollen sich im Ring messen. © Joyn/Marc Rehbeck

Die beiden Youtuber "CrispyRob" (30, Abonnenten: 2,03 Millionen) und Jonas Ems (26, Abonnenten: 2,89 Millionen) wollen sich bei der "Great Fight Night" gegenseitig auf die Bretter schicken.

Robert Brosowski, wie "CrispyRob" bürgerlich heißt, hat bereits eine Kampfansage in Richtung seines Kontrahenten gesendet: "Ich trainiere schon über ein Jahr für diesen Kampf, nichts hält mich davon ab, diesen Kampf zu gewinnen."

Doch auch Ems ist nicht auf den Mund gefallen: "Rob, du hast dich richtig gut vorbereitet – aber ich auch! Ich werde im Ring alles geben, um zu gewinnen. Ich bin gehyped!"

"The Great Fight Night" wird am Samstag, 25. November ab 17.30 Uhr, kostenlos bei Joyn live aus dem PSD Bank Dome in Düsseldorf übertragen.

Auch beim offiziellen Gastgeber der Veranstaltung hat man sich in der Streamingwelt umgesehen – und wurde fündig.