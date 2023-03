Neues Gesicht im Fußball bei DAZN! Sie kann mehr als nur schön aussehen!

Berlin - Habt Ihr sie auch schon gesehen? Die User von DAZN rieben sich vor einigen Tagen verwundert die Augen, denn der Streamingdienst hat eine neue Moderatorin an Land gezogen und die ist ein echter Hingucker.

Valentina Maceri (29) präsentiert sich gern sexy, sie darauf zu reduzieren, wäre aber ein ganz großer Fehler! © Bildmontage: IMAGO / Eventpress, Screenshot/Instagram/valentinamaceri

Wer jetzt allerdings denkt, dass schön aussehen das Einzige ist, was Valentina Maceri (29) kann, dem sei gesagt: Ganz weit gefehlt!

Denn das neue Gesicht in der Fußball-Berichterstattung lebt einen deutsch-italienischen Traum: vom italienischen Restaurant ihres Vaters in die Champions League und nun zur beliebten Moderatorin!

Mit ihren beiden aus Italien stammenden Eltern wuchs Valentina in Nürnberg auf, kellnerte im Lokal "Da Ugo" ihres Daddys und verliebte sich im Frankenland das erste Mal in den Fußball.

Beim kleinen Post SV startete sie ihre eigene Karriere am Ball, die sie später beim 1. FC Nürnberg in die Bundesliga und beim italienischen Verein ASD CF Bardolino 2012 sogar in die Champions League führte.

Zuvor hatte sie an der DFB-Elite-Schule des Fußballs in Nürnberg ihr Abitur abgelegt. Nach nur einem Jahr war für die Mittelfeldspielerin aber Schluss in Bella Italia, sie zog zurück nach Nürnberg, um ihrem Traum von der Journalisten-Karriere näher zu kommen.

Sie besitzt gleich zwei Bachelor-Abschlüsse in Kommunikation (HS Mittweida) sowie Sport-, Event- und Medienmanagement (Campus Nürnberg) und arbeitete drei Jahre als freie Mitarbeiterin für das Fußball-Fachmagazin "Kicker".