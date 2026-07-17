Aus Spears, Gosling und Co. wurden Megastars! Disney belebt legendäre Star-Schmiede wieder

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Britney Spears, Ryan Gosling, Christina Aguilera und Justin Timberlake haben etwas gemeinsam: Sie trugen einst Mäuseohren.

Von Lena Plischke

Los Angeles (USA) - Britney Spears (44), Ryan Gosling (45), Christina Aguilera (45) und Justin Timberlake (45) haben etwas gemeinsam: Sie trugen einst Mäuseohren. Jetzt holt Disney genau die Show zurück, die aus ihnen Weltstars machte.

Ryan Gosling (45, v.l.), Britney Spears (44, v.m.), Christina Aguilera (45) und Justin Timberlake (45, r.) sind durch den "Mickey Mouse Club" berühmt geworden.
Ryan Gosling (45, v.l.), Britney Spears (44, v.m.), Christina Aguilera (45) und Justin Timberlake (45, r.) sind durch den "Mickey Mouse Club" berühmt geworden.  © imago images/Everett Collection

Disney+ hat einen Pilotfilm für eine Neuauflage des "Mickey Mouse Club" bestellt. Die Dreharbeiten starten noch in diesem Monat in Los Angeles. Produziert wird das Format von Fulwell Entertainment, bekannt unter anderem durch "The Kardashians".

Der "Mickey Mouse Club" gilt als wohl erfolgreichste Talentschmiede der Fernsehgeschichte. Bereits die erste Version startete 1955.

Weltberühmt wurde vor allem die Neuauflage von 1989 bis 1996. Dort sammelten Britney Spears, Justin Timberlake, Christina Aguilera und Ryan Gosling erste TV-Erfahrungen.

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Auch NSYNC-Star JC Chasez (49), Schauspielerin Keri Russell (50) sowie Nikki DeLoach (46) gehörten zu den sogenannten "Mouseketeers", lange bevor sie selbst berühmt wurden.

Casey Trotter (14) ist Teil der Pilotfolge vom "Mickey Mouse Club".
Casey Trotter (14) ist Teil der Pilotfolge vom "Mickey Mouse Club".  © IMAGO/Avalon.red
Yonas Kibreab (16) ist aktuell im Film "Elio" zu hören.
Yonas Kibreab (16) ist aktuell im Film "Elio" zu hören.  © imago/Cinema Publishers Collection
Auch Hudson Stone (14) spielte bei "Camp Rock 3" mit.
Auch Hudson Stone (14) spielte bei "Camp Rock 3" mit.  © imago/Everett Collection
Brooklynn Pitts (15) dürfte einigen aus "Camp Rock 3" bekannt vorkommen.
Brooklynn Pitts (15) dürfte einigen aus "Camp Rock 3" bekannt vorkommen.  © IMAGO/Newscom / AdMedia

Disney lässt Mickey Mouse Club wieder aufleben

Jetzt soll eine neue Generation nachrücken. Zum elfköpfigen Cast gehören unter anderem Hudson Stone (14), Casey Trotter (14) und Brooklynn Pitts (15) aus dem kommenden "Camp Rock 3" sowie Erianthe Akaata (15, "Young Rock"), Yonas Kibreab (16, "Elio"), Scarlett London Diviney (15, "Der König der Löwen"), Michael Cash (15, "Black Rabbit"), Varonica Mitchell (15), Kauani, Scarlett Grace Petty (17) und Carter Barnes (16).

Gesang, Tanz, Schauspiel und Comedy sollen erneut im Mittelpunkt stehen. Gleichzeitig soll die Neuauflage laut Disney Themen wie Musik, Kreativität und Selbstentfaltung in den Fokus rücken.

Titelfoto: imago images/Everett Collection

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