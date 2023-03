Daniel Brühl: In "Kaiser Karl" wird der deutsche Hollywood-Star zu Karl Lagerfeld

Schauspieler Daniel Brühl (44) spielte schon in vielen Hollywood-Produktionen mit - meistens in der Rolle eines Deutschen. © dpa/Broadview TV

Daniel Brühl ist sowohl in der deutschen Filmindustrie als auch in der US-amerikanischen Traumfabrik nach wie vor ein gefragter Mann. Durch Filme wie "Rush – Alles für den Sieg" (2013) und "The First Avenger: Civil War" (2016) wurde er auch in Übersee berühmt.

Zuletzt war er im Kriegsdrama "Im Westen nichts Neues" zu sehen, das bei den diesjährigen Oscars in neun (!) Kategorien nominiert ist. Auch für "Kaiser Karl" wird er wieder mal in die Rolle eines Deutschen schlüpfen.

Allerdings spielt er in der Serie nicht einfach irgendeinen Deutschen, sondern Modeschöpfer Karl Lagerfeld! Wie das Branchenblatt Variety berichtete, wird die sechsteilige Serie derzeit in Frankreich, Monaco und Italien gedreht.

Produziert wird das Ganze von dem französischen Filmstudio Gaumont, das unter anderem auch für die Netflix-Serien "Barbaren" und "Lupin" zuständig gewesen ist.