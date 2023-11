Diese Serie wird der nächste Netflix-Megahit! Trailer zu "Avatar – Der Herr der Elemente" überrascht

Seit 2018 ist bekannt, dass Netflix an einer "Avatar"-Serie arbeitet, in der vergangenen Nacht erschien endlich der erste Trailer. Die Reaktion der Fans machte dabei schnell deutlich: Dieses Mal könnte die Umsetzung tatsächlich gelungen sein!

Die Versuchung, die epische Erzählung über den jungen "Herren der Elemente" in die echte Welt zu holen, war dementsprechend schon immer riesig. Regie-Ikone M. Night Shyamalan (53) verbrannte sich 2010 mit "Die Legende von Aang" heftig die Finger. Seitdem wagte sich niemand mehr an eine Verfilmung des Stoffs - bis jetzt.

Prinz Zuko (r.) der Feuernation und sein Onkel Iroh im Original ein absoluter Fanliebling. © Netflix

Unter dem deutschen und englischem Trailer finden sich beinahe ausschließlich begeisterte Kommentare. Auch in den sozialen Medien scheinen viele Fans des Zeichentrick-Formats positiv überrascht.

Zwar sieht man den ersten Bewegtbildern wieder einmal deutlich an, dass sie einer Netflix-Produktion entstammen, doch das Casting, der an das Original angelehnte Soundtrack und die ein oder andere Animation können überzeugen. Der Zuschauer taucht in den knapp 100 Sekunden in die asiatisch-inspirierte Welt von "Avatar" ein.

Der 12-jährige Luftbändiger Aang wird nach 100 Jahren im Eis am Südpol von der jungen Wasserbändigerin Katara und ihrem Bruder Sokka entdeckt. Schnell wird klar, dass Aang der verschollene "Avatar", der Gebieter über alle vier Elemente (Feuer, Wasser, Erde, Luft), ist. Katara und Sokka wollen Aang für den Kampf gegen die finstere Feuernation bereit machen.

"Die Serie ist eine authentische Real-Adaption der preisgekrönten und beliebten Anime-Serie 'Avatar – Der Herr der Elemente' auf Nickelodeon", hieß es bislang lediglich von Netflix.

Mit 61 Folgen der Originalserie und 52 Folgen der ebenfalls sehr beliebten Fortsetzung "Die Legende von Korra" gibt es genug Stoff für mehrere Staffeln der seriellen Realverfilmung.

Großer Wermutstropfen: Michael Dante DiMartino und Bryan Konietzko, die Schöpfer des Originals, stiegen 2020 aufgrund von Differenzen mit Netflix aus dem Projekt aus. Lernt der Streaming-Gigant auch ohne die beiden aus den Fehlern der Vergangenheit und produziert eine Umsetzung, die von den Fans geliebt wird?