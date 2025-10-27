Elyas M'Barek zeigt Rapper Haftbefehl auf Netflix – und plant schon den nächsten Coup!

Berlin/München - Unzählige Male stand er vor der Kamera, nun hat Elyas M'Barek (43, "Fack ju Göhte") mit einer Doku über den Deutsch-Rapper Haftbefehl (bürgerlich Aykut Anhan, 39) seinen ersten Film produziert. Er fühlt sich wohl in seiner neuen Rolle als Produzent.

Haftbefehl (bürgerlich Aykut Anhan, 39, l.) und Elyas M'Barek (43) bei der Sonderaufführung des Films "Babo - Die Haftbefehl-Story". © Christophe Gateau/dpa

"Ich habe Blut geleckt", sagte der 43-Jährige der Deutschen Presse-Agentur nach den Erfahrungen mit der Dokumentation "Babo - Die Haftbefehl-Story" über den Deutsch-Rapper Haftbefehl.

Der gemeinsam mit Pacco-Luca Nitsche (41) produzierte Film ist ab Dienstag (28. Oktober) auf Netflix zu sehen.

Die gemeinsame Produktionsfirma habe bereits weitere Projekte in der Pipeline, verriet M'Barek.

"Es öffnet sich gerade ein neues Kapitel mit einer ganz neuen Verantwortung – und es macht unglaublichen Spaß."