Fortsetzung von "The Crown": Andrew-Skandal bald auf Netflix?

Los Angeles/London - Der tiefe Fall von Ex-Prinz Andrew (66) schlägt nicht nur in Großbritannien und im britischen Königshaus hohe Wellen, auch in Hollywood wird der royale Skandal heiß diskutiert.

Der in Ungnade gefallene Andrew Mountbatten-Windsor (66) musste seinen Prinzentitel abgeben. © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Kirsty Wigglesworth

Inzwischen soll in der Traumfabrik Hollywood ein regelrechter Wettstreit darum entfacht sein, wer den Absturz des gefallenen Royals als Erstes verfilmen darf. "Wir werden von Drehbuchautoren überhäuft, die uns alle diese Geschichte präsentieren wollen", sagte eine Quelle bei den Disney Studios der britischen Daily Mail.

Demnach soll auch der Streaming-Riese Netflix Pläne für eine Verfilmung des royalen Skandals hegen - und zwar im Rahmen einer Fortsetzung seiner vielfach ausgezeichneten Erfolgsserie "The Crown".

Der Streaming-Gigant wolle Andrews skandalöse Geschichte rund um seine Festnahme Ende Februar in einer Miniserie erzählen und sei dazu bereits in "fortgeschrittenen Gesprächen" mit dem Schöpfer der beliebten Serie über die königliche Familie, heißt es in dem Bericht.

Zudem soll Netflix seit geraumer Zeit Verhandlungen mit der Produktionsfirma Left Bank Pictures führen, die die Rechte an "The Crown" hält.