Neu bei Netflix: Diese Filme und Serien erwarten Euch im März

Neu im Monat März auf Netflix: Auf diese Filme und Serien aus der Streaming-Welt könnt Ihr Euch ab sofort freuen.

Von Sophie Fritschek

Im März hat Netflix so einige langersehnte Titel parat, darunter "Peaky Blinders: The Immortal Man" und Staffel 2 von "ONE PIECE". TAG24 liefert einen Überblick, was auf jeden Fall einen gemütlichen Abend auf der Couch wert ist und bei welchen Filmen und Serien Ihr Euch beeilen solltet, bevor sie von der Plattform genommen werden.

"Peaky Blinders: The Immortal Man" startet am 20. März

So wie die Serie "Peaky Blinders" präsentiert sich auch "The Immortal Man" mit Cillian Murphy (49) als Tommy Shelby in sehr düsteren Bildern. © Courtesy of Netflix Nach "Oppenheimer" und "Steve" ist Cillian Murphy (49) bald in seiner wohl bekanntesten Rolle zu sehen: Peaky Blinders: The Immortal Man erscheint in Spielfilmlänge am 20. März. Im Jahr 1940 taucht Tommy Shelby aus seinem selbst gewählten Exil auf, um seinen entfremdeten Sohn vor einer Nazi-Verschwörung zu retten. Genau wie der Rest Europas liegen auch die Peaky Blinders in einem erbitterten Krieg. Am Drehbuch arbeitete der originale Serienschöpfer Steven Knight, Regie führte Tom Harper ("Heart of Stone"). Im Cast sind außerdem erstmals Barry Keoghan (33) und Rebecca Ferguson (42) zu sehen.

Der deutsche Trailer für "Peaky Blinders: The Immortal Man"

"Louis Theroux: Inside the Manosphere" - Influencer mit extremen Meinungen über Frauen

Journalist Louis Theroux (55, l.) im Gespräch mit Fitness-Influencer Harrison Sullivan (24) alias HS Tikky Tokky. © Courtesy of Netflix Am 11. März wagt der preisgekrönte Investigativ-Journalist Louis Theroux den Blick Inside the Manosphere. In seiner charakteristischen, offenen Art lässt er Influencer zu Wort kommen, die extreme Ansichten über Männlichkeit und traditionelle Geschlechterrollen vertreten. Spannend: Auch die Frauen im Leben dieser Männer treten in der Doku auf. Einige weitere neue Filme im März: Netflix Deutsche Netflix-Serie verdrängt Dauerbrenner von Platz 1 Banlieusards 3 (Drama, Frankreich, 4.3.)

War Machine (Action, USA, 6.3.)

BTS: THE RETURN (Doku, Südkorea, 27.3.)

53 Sonntage (Tragikomödie, Spanien, 27.3.) Neu aufgenommen ins Streaming-Programm werden zum Beispiel Ghostbusters: Legacy und Baby Driver (1.3.), Hotel Transsilvanien 1-3 (5.3.) und Lady Bird (18.3.). Bald nicht mehr verfügbar sind u. a. alle verfügbaren Teile des Fast & Furious-Franchise (1.3.), Die Tribute von Panem 1-4 (14.3.) und Der Pate 1-3 (24.3.).

Neue Netflix-Serien im März: Ein Star aus "The White Lotus" spielt hier mit

Am Rating erkennt man schon, dass es in "Vladimir" wohl heiß zur Sache gehen wird. In den Hauptrollen sind Rachel Weisz (55) und Leo Woodall (29) zu sehen. © Courtesy of Netflix Wer vor gut einem Jahr den Hype rund um "Babygirl" mit Nicole Kidman in der Hauptrolle miterlebte, dem wird der Plot der Romanverfilmung Vladimir (5. März) ziemlich ähnlich vorkommen. In der US-Dramedy ist der gleichnamige junge Mann (Leo Woodall, 29, "The White Lotus") das Objekt der Begierde für seine ältere, verheiratete und vom Alltag frustrierte Kollegin (Rachel Weisz, 55). Der Titel soll ein Gegenstück zu berühmten Romanen darstellen, die nach begehrten Frauen benannt sind, sagt die Autorin Julia May Jonas, die zum ersten Mal überhaupt auch hinter der Serie und dem Drehbuch steckt. Diesmal gibt sich eben eine wohl bewusst namenlose Professorin ihren erotischen Träumereien hin, die auch immer wieder zur Kamera spricht. Doch bald verschwimmen Grenzen zwischen Schwärmerei und Besessenheit.

Der deutsche Trailer für "Vladimir" mit Rachel Weisz in der Hauptrolle

Auch hier tritt ein Castmitglied aus "The White Lotus" auf

Hinter der Serie "Something Very Bad is Going to Happen" mit Camila Morrone (28) stecken auch die Duffer-Brüder ("Stranger Things") sowie eine Regisseurin, die für "Baby Reindeer" bekannt ist. © Courtesy of Netflix Am 26. März gibt es ein Kontrastprogramm durch die Horrorserie Something Very Bad Is Going to Happen (USA). In den Hauptrollen sind Camila Morrone (28, "Daisy Jones & the Six") und Adam DiMarco (35, "The White Lotus") zu sehen. In der Woche vor ihrer Hochzeit dominiert das titelgebende Gefühl, dass etwas sehr Schlimmes passieren wird. Kurios: Die Serienmacherin Haley Z. Boston hat sich ausgerechnet von der glücklichen Ehe ihrer Eltern inspirieren lassen. In ihren Worten geht es um die Angst, die falsche Person zu heiraten. Ein hochkarätiges Produzenten- und Regisseurteam verspricht auf jeden Fall Nervenkitzel.

Leinen los für Staffel 2! Die Schatzsuche rund um Anime-Ikone Monkey D. Ruffy (Iñaki Godoy, 22) und seine Crew wird am 10. März fortgesetzt. © Courtesy of Netflix Einige weitere neue Serien im März: Boyfriend on Demand (Romcom, Südkorea, 6.3.)

Der TikTok-Killer (Doku, Spanien, 6.3.)

ONE PIECE, Staffel 2: Auf geht's zur Grandline (Abenteuer/Fantasy, USA/UK, Japan, 10.3.)

Virgin River, Staffel 7 (Drama, USA, 12.3.)

Jo Nesbøs Harry Hole (Thriller/Mystery, Norwegen, 26.3.) Eine ausführliche Highlight-Übersicht für diesen Monat findet Ihr im Folgenden.