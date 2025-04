"Emily in Paris": Hauptfigur verlässt den Netflix-Hit

Paris/Rom - Fans der beliebten klischeereichen Serie "Emily in Paris" müssen mit einer großen Veränderung klarkommen: Die französische Schauspielerin Camille Razat (31) verlässt die Netflix-Produktion.

"Diese Figur hat mir sehr viel bedeutet, und ich finde, ihre Geschichte ist nun ganz natürlich zu Ende. Es fühlte sich wie der richtige Moment an, neue Horizonte zu erkunden."

"Ich verlasse die Serie mit nichts als Liebe und Bewunderung für die Darsteller, die Crew und die Fans, die uns auf diesem Weg unterstützt haben", schrieb Razat am Mittwoch bei Instagram.

Am Ende der zehn Folgen von Staffel vier verabschiedete sich Camille schon, nachdem sie ihre Beziehung mit Gabriel beendet hatte.

Ihre Serienfigur hatte ebenfalls den Namen Camille. Ihr Charakter war in den bisher vier Staffeln sowohl eine Freundin der in Paris lebenden Amerikanerin Emily Cooper (Lily Collins) als auch deren Rivalin um das Herz des Kochs Gabriel (Lucas Bravo).

Auf Serien-Lieblinge wie Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Emily Cooper (Lily Collins) und Ashley Park (Mindy Chen, v.r.n.l.) müssen die Fans nicht verzichten. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Netflix hatte vor ein paar Tagen bestätigt, dass der Drehstart für die fünfte Staffel der Serie im Mai sei.

Zunächst werde in Rom und dann in Paris gedreht. Die Französin Razat hatte auf der Liste der Hauptbesetzung gefehlt, was schon zu Spekulationen geführt hatte.

Lieblinge wie Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) und Lucien Laviscount (Alfie) waren dagegen aufgeführt worden.

Serienproduzent Darren Star, der einst auch "Sex and the City" erfand, sagte, dass die fünfte Staffel Emilys Beziehung zu dem Italiener Marcello (Eugenio Franceschini) näher beleuchten werde:

"Ich habe das Gefühl, zwischen ihnen funkt es, sie haben eine echte, romantische Verbindung."

Emilys Nachbar in Paris und On-Off-Freund Gabriel hatte jedoch in den letzten Momenten der vierten Staffel ebenfalls den Wunsch, dass auch er mit Emily zusammen sein will.

Die ganze Netflix-Serie dreht sich gern um Kommunikationsprobleme und Liebesmissverständnisse.