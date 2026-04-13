"Emily in Paris" packt schon wieder die Koffer
Von Lukas Dubro
Paris - Das Ende der fünften Staffel hat es schon vermuten lassen: Die Netflix-Erfolgsserie "Emily in Paris" wird erneut Frankreich verlassen. Nach Rom und Venedig wird Hauptfigur Emily Cooper (Lily Collins, 37) in weitere europäische Städte ziehen. Wo die Reise hingeht, steht jetzt auch fest.
Wie das Branchenblatt "Variety" berichtete, sollen im Mai die Dreharbeiten für die neue Staffel starten.
Gedreht werden soll demnach auch in Griechenland und Monaco. "Die Serie heißt Emily in Paris. Sie wird ihren Heimatort nie dauerhaft verlassen.
Aber wenn ich das Publikum auf eine Reise irgend woandershin mitnehmen könnte, fände ich das toll", erklärte Serienschöpfer Darren Star (64) gegenüber dem Netflix-Magazin "Tudum".
In der letzten Folge der fünften Staffel, die im Dezember 2025 Premiere feierte, erhielt die ehrgeizige Marketing-Expertin Emily eine Postkarte ihres On-Off-Freundes Gabriel (Lucas Bravo, 38).
Der gut aussehende Koch lud sie damit nach Griechenland. Die beiden hatten in der ersten Staffel etwas miteinander und umkreisen sich seither.
Wie es mit ihnen in der sechsten Staffel weitergeht, dazu war zunächst nichts bekannt.
Titelfoto: IMAGO/ZUMA Press, Zoonar