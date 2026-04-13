"Emily in Paris" packt schon wieder die Koffer

Paris - Das Ende der fünften Staffel hat es schon vermuten lassen: Die Netflix-Erfolgsserie "Emily in Paris" wird erneut Frankreich verlassen. Nach Rom und Venedig wird Hauptfigur Emily Cooper (Lily Collins, 37) in weitere europäische Städte ziehen. Wo die Reise hingeht, steht jetzt auch fest.

Marcello (Eugenio Franceschini, 34) ist einer der Verflossenen von Emily Cooper (Lily Collins, 37). © imago/ZUMA Press

Wie das Branchenblatt "Variety" berichtete, sollen im Mai die Dreharbeiten für die neue Staffel starten.

Gedreht werden soll demnach auch in Griechenland und Monaco. "Die Serie heißt Emily in Paris. Sie wird ihren Heimatort nie dauerhaft verlassen.

Aber wenn ich das Publikum auf eine Reise irgend woandershin mitnehmen könnte, fände ich das toll", erklärte Serienschöpfer Darren Star (64) gegenüber dem Netflix-Magazin "Tudum".

In der letzten Folge der fünften Staffel, die im Dezember 2025 Premiere feierte, erhielt die ehrgeizige Marketing-Expertin Emily eine Postkarte ihres On-Off-Freundes Gabriel (Lucas Bravo, 38).