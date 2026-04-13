"Emily in Paris" packt schon wieder die Koffer

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Die Netflix-Serie Emily in Paris wird in der nächsten Staffel erneut nicht nur in Paris spielen. Demnach soll in Griechenland und Monaco gedreht werden.

Von Lukas Dubro

Paris - Das Ende der fünften Staffel hat es schon vermuten lassen: Die Netflix-Erfolgsserie "Emily in Paris" wird erneut Frankreich verlassen. Nach Rom und Venedig wird Hauptfigur Emily Cooper (Lily Collins, 37) in weitere europäische Städte ziehen. Wo die Reise hingeht, steht jetzt auch fest.

Marcello (Eugenio Franceschini, 34) ist einer der Verflossenen von Emily Cooper (Lily Collins, 37).
Marcello (Eugenio Franceschini, 34) ist einer der Verflossenen von Emily Cooper (Lily Collins, 37).  © imago/ZUMA Press

Wie das Branchenblatt "Variety" berichtete, sollen im Mai die Dreharbeiten für die neue Staffel starten.

Gedreht werden soll demnach auch in Griechenland und Monaco. "Die Serie heißt Emily in Paris. Sie wird ihren Heimatort nie dauerhaft verlassen.

Aber wenn ich das Publikum auf eine Reise irgend woandershin mitnehmen könnte, fände ich das toll", erklärte Serienschöpfer Darren Star (64) gegenüber dem Netflix-Magazin "Tudum".

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In der letzten Folge der fünften Staffel, die im Dezember 2025 Premiere feierte, erhielt die ehrgeizige Marketing-Expertin Emily eine Postkarte ihres On-Off-Freundes Gabriel (Lucas Bravo, 38).

Die 37-Jährige geht mit "Emily in Paris" erneut auf Reisen.
Die 37-Jährige geht mit "Emily in Paris" erneut auf Reisen.  © Netflix
Monaco soll neue Kulisse für die Serie werden.
Monaco soll neue Kulisse für die Serie werden.  © IMAGO/Zoonar

Der gut aussehende Koch lud sie damit nach Griechenland. Die beiden hatten in der ersten Staffel etwas miteinander und umkreisen sich seither.

Wie es mit ihnen in der sechsten Staffel weitergeht, dazu war zunächst nichts bekannt.

Titelfoto: IMAGO/ZUMA Press, Zoonar

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