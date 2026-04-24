Netflix zeigt erstes Foto: "Wednesday" Staffel 3 überrascht mit neuem Ort

USA/Frankreich - Netflix hat auf Instagram ein erstes Promo-Foto zur dritten Staffel von Wednesday veröffentlicht, das auf einen völlig neuen Schauplatz hindeutet.

Offenbar verschlägt es Wednesday nach Paris. © Instagram/Screenshot/Netflix

Darauf ist die Protagonistin Jenna Ortega (23) alias Wednesday Addams vor dem Pariser Eiffelturm zu sehen - auch "Eiskaltes Händchen" ist mit von der Partie.

Bisher spielte die Handlung der Serie primär an der Nevermore Academy in den USA. Doch nun verschlägt es die Geschichte in der dritten Staffel offenbar in die französische Hauptstadt. Was Wednesday dorthin führt, ist bislang noch nicht bekannt.

Ein offizielles Startdatum für die neue Staffel gibt es auch noch nicht. Allerdings wird laut Whats-on-Netflix mit einem Release im Juli 2027 gerechnet.

Die Produktion dafür soll im Februar in Irland begonnen haben, wie Luis Guzmán (69) alias Gomez Addams, der Vater von Wednesday, in einem Live-Q&A verriet.