01.05.2026 11:00 Neu bei Netflix: Diese Filme und Serien erwarten Euch im Mai

Neu im Monat Mai auf Netflix: Auf diese Filme und Serien aus der Streaming-Welt könnt Ihr Euch ab sofort freuen.

Von Sophie Fritschek

Ein langes Wochenende steht vor der Tür und damit die Möglichkeit für Ausflüge – oder Serien-Marathons. Hat Netflix für Euch die richtigen Titel auf Lager? TAG24 stellt Euch einige Streaming-Highlights vor und verrät, welche nur noch begrenzt verfügbar sind.

Neue Netflix-Filme im Mai: Geschlechter-Satire und Riesenkraken

Verkehrte Welt in "Ladies First"! Plötzlich muss sich Alphatier Damien (Sacha Baron Cohen, 54) seiner früheren Angestellten Alex (Rosamund Pike, 47) unterwerfen. © Rob Youngson/Netflix Etwas fürs Herz gibt es mit der Bestseller-Verfilmung Das Glück hat acht Arme (8. Mai). Cameron (Lewis Pullman, 33) ist auf der Suche nach seinem Vater. Als Hausmeister in einem Aquarium trifft er auf die etwas eigenwillige Witwe Tova (Sally Field, 79), die sich mit dem dort lebenden Riesenkraken angefreundet hat. In Ladies First (22. Mai) verkörpert Sacha Baron Cohen (54) als Damien ein ultimatives Alphatier und ist der Inbegriff des unsympathischen Macho-Chefs. Durch einen Unfall landet er in einer Welt, in der Geschlechterrollen auf dem Kopf stehen. Sogar seine frühere Untergebene Alex (Rosamund Pike, 47) ist plötzlich sein Boss. Der einzige Weg zurück in die Normalität scheint darin zu bestehen, sich zu fügen – und sich die Beine zu rasieren.

Eine ganz besondere Freundschaft verbindet die trauernde Witwe Tova (Sally Field, 79) und den Riesenkraken Marcellus in "Das Glück hat acht Arme". © Courtesy of Netflix Einige weitere neue Filme im Mai: Meine geliebte Señorita (Spanien, Drama, 1. Mai)

(Spanien, Drama, 1. Mai) Swapped - Getauscht (USA, Animation/Komödie, 1. Mai)

(USA, Animation/Komödie, 1. Mai) The Crash: Wenn junge Liebe toxisch wird (USA, Doku, 15. Mai) Neue Streaming-Lizenzen gibt es etwa für die Filme Indiana Jones 2–4 (1. Mai), Sonne und Beton (3. Mai) und Can a Song Save Your Life? (13. Mai). Im Austausch laufen zum Beispiel die Transformers-Reihe (3. Mai), das Franchise Ich – Einfach unverbesserlich (13. Mai) und die Bourne-Kollektion (22. Mai) aus.

Der deutsche Trailer für "Das Glück hat acht Arme"

Neue Netflix-Serien im Mai: Achtsamkeitsübungen und Monsterjäger

Trifft "Achtsam Morden" mit Tom Schilling (44) in der Hauptrolle Euren Humor? © Anika Molnar/Netflix Diesen Monat kehrt "Haus des Geldes"-Ableger "Berlin" mit einer neuen Staffel zurück, nämlich Berlin und die Dame mit dem Hermelin. Bei Letzterer handelt es sich um ein Gemälde von Leonardo da Vinci. Klar, dass Profidieb Berlin (Pedro Alonso, 54) für diesen Schatz seine Crew in Sevilla versammelt – zumindest tun sie so. Warum, das erfahrt Ihr ab dem 15. Mai. Es ist nicht nur gefühlt die x-te Produktion der Duffer-Brüder: The Boroughs (ab 21. Mai) nimmt ein ähnliches Konzept wie bei "Stranger Things" und wendet es auf eine Seniorengemeinschaft an, in der monströse Dinge vor sich gehen. Auch Lewis Pullmans Vater Bill ("Independence Day", 72) ist mit von der Partie.

Die Senioren rund um Sam (Alfred Molina, 72, M.) haben sich "The Boroughs" sicherlich anders vorgestellt – vor allem frei von Monstern. © Courtesy of Netflix Der vielversprechend starbesetzte Cast mag sich zwar teilweise in seinen Siebzigern befinden, wirkt aber deutlich vitaler, weswegen die Running Gags rund ums baldige Ableben im Trailer nicht wirklich landen. Das letzte Highlight kommt am 28. Mai mit Staffel 2 von Achtsam Morden. Björn Diemel (Tom Schilling, 44) fällt es schwer, einen Mafia-Clan mit wirklicher Gelassenheit zu führen. Da müssen auf jeden Fall das innere Kind erspürt und die Vergangenheit konfrontiert werden.

Der deutsche Teaser für "Berlin und die Dame mit dem Hermelin"

Einige weitere neue Serien im Mai: Legends (Großbritannien, Thriller/Drama, 7. Mai)

(Großbritannien, Thriller/Drama, 7. Mai) Der Kastanienmann , Staffel 2 (Dänemark, Thriller/Mystery, 7. Mai)

, Staffel 2 (Dänemark, Thriller/Mystery, 7. Mai) Devil May Cry , Staffel 2 (USA, Fantasy/Animation, 12. Mai)

, Staffel 2 (USA, Fantasy/Animation, 12. Mai) Perfect Match, Staffel 4 (USA, Reality, 13. Mai) Neue Streaming-Lizenzen gibt es unter anderem für 30 Rock, Staffeln 1–7 (1. Mai), und The Handmaid's Tale, Staffeln 1–6 (6. Mai). Es verschwinden dafür etwa Deadwind (14. Mai) und 5 Senses for Love (25. Mai).