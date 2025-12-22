Netflix-Hit "Stranger Things": Unappetitliches Geheimnis um Bösewicht "Vecna" gelüftet

Los Angeles - Dass der Bösewicht "Vecna" aus der beliebten Netflix-Serie "Stranger Things" derart unappetitlich aussieht, kommt nicht von ungefähr.

Um Bösewicht "Vecna" so gruslig aussehen zu lassen, ließ man sich in der Maske von einigen Lebensmitteln inspirieren. © IMAGO / Picturelux

Seitdem Vecna von Hauptcharakter "Elfie" durch ein Portal auf die dunkle Seite - das "Upside Down" - verbannt wurde, verbreitet er von dort aus Angst und Schrecken in der fiktiven US-Kleinstadt Hawkins.

Während von seiner einst menschlichen Gestalt nur noch wenig übrig geblieben ist, ging es hinter den Kulissen recht unappetitlich zu, um dem Schauspieler Jamie Campbell Bower (37) sein gruseliges, gräulich schimmerndes Kostüm zu verpassen.

"Vecnas Farbton besteht in gewisser Weise aus Gemüsechips", erklärte Barrie Gower, der Leiter der Make-up-Effekt-Abteilung für Staffeln vier und fünf, gegenüber dem Magazin "Vanity Fair".

Um dem vegetarischen Kleister seinen düsteren Glanz zu verleihen, griff man in der Maske anschließend zu "Unmengen" von Gleitmittel: "Wir ziehen unsere Gummihandschuhe an und bestreichen ihn mit Gleitmittel, alles glänzend und schleimig."