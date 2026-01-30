Neu bei Netflix: Diese Filme und Serien erwarten Euch im Februar

Neu im Monat Februar auf Netflix: Auf welche Filme und Serien aus der Streaming-Welt Ihr Euch ab sofort freuen könnt.

Im Februar hat Netflix für Euch unter anderem zwei deutsche Eigenproduktionen im Gepäck, die unterschiedlicher nicht sein könnten. TAG24 verrät, worum es geht, was Euch noch erwartet und welche Titel fürs Erste von der Plattform verschwinden.

Diese Filme und Dokus starten im Februar

"Brotherhood: Angstzustand" ist ein Spinoff der gleichnamigen Serie und spielt in São Paulo. © Courtesy of Netflix Falls Ihr neue Spielfilme entdecken wollt, hat Netflix für diesen Monat nicht so viele produziert. Immerhin: Im brasilianischen Actiondrama-Spinoff Brotherhood: Angstzustand (11.2.) wird eine 18-Jährige das Opfer einer Entführung durch korrupte Polizisten. Ihre Tante setzt sich für ihre Rettung ein, während Angriffe auf Polizeistationen die Stadt ins Chaos versetzen. Spanien zieht direkt nach mit dem Thriller Cortafuego - Umgeben von Feuer (20.2.), wo ein Kind inmitten eines Waldbrands verschwindet und auch dort eine verzweifelte Suche beginnt.

Olympia, Sterneküche und Comedy sind im Angebot

"Being Gordon Ramsay" taucht in den stressigen Alltag des Starkochs und Familienvaters (59) ein. © Netflix Für alle, die schon im Olympia-Fieber sind, bietet die dreiteilige Doku Glitter & Gold: Die Welt erfolgreicher Eistanzpaare (1.2.) die richtige Einstimmung. Teams aus den USA, Kanada und Frankreich gewähren einen Blick in ihre Vorbereitungen auf Cortina und zeigen den Druck, unter dem sie stehen. Am 18. Februar wird mit Being Gordon Ramsay die Eröffnung von fünf Restaurants auf einmal und das Familienleben des sechsfachen Vaters und britischen Starkochs (59) gezeigt. Am 24. Februar ist US-Komikerin Taylor Tomlinson (32) zurück mit ihrer unverwechselbaren Art und dem inzwischen vierten Netflix-Special in nicht einmal sechs Jahren. Ihr rund einstündiges Programm heißt Prodigal Daughter (zu Deutsch: "Die verlorene Tochter"). Gefilmt wurde das Ganze in einer Kirche, passend zum Fokus auf ihre religiös geprägten Traumata, ihre Sexualität und ihre Angst vor dem Tod. Netflix Netflix schockt mit Live-Event: Vater klettert Wolkenkratzer komplett ohne Sicherung hoch! Neue Streaming-Lizenzen hat Netflix etwa für Twisters (2.2.), Fifty Shades of Grey 1-3 (4.2.), Mission: Impossible - Dead Reckoning (10.2.), The French Dispatch (12.2.), Kung Fu Panda 1-3 (15.2.) und Mamma Mia! 1 & 2 (24.2.).

Zuletzt sorgte Taylor Tomlinson (32) im Jahr 2024 mit "Have It All" für jede Menge Lachanfälle. (Archivfoto) © Todd Rosenberg/Taylor Tomlinson

Neue Netflix-Serien im Februar: Eine verschwundene Leiche und eine sprechende Gummiente

"How to Get to Heaven from Belfast" verspricht jede Menge schräge Momente. © Netflix Serientechnisch wird es ab 5. Februar spannend! Susanne Wolff und Felix Kramer (beide 52) spielen im Actionthriller Unfamiliar ein Ex-Agentenpaar, das von seiner Vergangenheit verfolgt wird und den Dingen, die sie einander verschwiegen haben. Schießereien und Verfolgungsjagden werden angeteasert, auch Samuel Finzi (60) ist mit von der Partie. Wem der Hit "Derry Girls" ein Begriff ist, der wird sich den 12. Februar im Kalender rot anstreichen für Lisa McGees neueste Schöpfung How to Get to Heaven from Belfast. Drei Freundinnen mittleren Alters werden in der schwarzen Komödie zur Beerdigung ihrer Mitschülerin eingeladen. Dort stellen sie allerdings fest, dass die falsche Person im Sarg liegt.

Anton "Fatoni" Fleischer (41) ist nicht nur in "Kacken an der Havel", sondern auch im echten Leben ein Rapper. © Courtesy of Netflix

"Kacken an der Havel"-Premiere und neue "Bridgerton"-Folgen

Im starken Kontrast zu "Unfamiliar" erscheint bald ein weiterer deutscher Serienstart: Die knallige Comedy Kacken an der Havel (26.2.) dreht sich um einen erfolglosen Rapper (Anton "Fatoni" Schneider, 41), der zur Beerdigung seiner Mutter in den gleichnamigen (fiktiven) Ort zurückkehrt und dort neben einer unerwarteten Karrierechance auch noch einen völlig unerwarteten Sohn (Sky Arndt) vorfindet. Die schräge Produktion lässt neben Veronica Ferres (60) in einer Gastrolle Jella Haase (33) als sprechende Gummiente auftreten, Serienmacher Dimitrij Schaad (40) ist in einer Hauptrolle zu sehen. Am selben Tag erwartet Bridgerton-Fans der zweite Teil der vierten Staffel. Mit weiteren Staffeln werden im Februar zum Beispiel die Serien The Lincoln Lawyer (5.2.), Love Is Blind (USA, 11.2.) und The Night Agent (19.2.) fortgesetzt. Neu aufgenommen ins Angebot werden unter anderem Bones: Die Knochenjägerin, Staffeln 1-12 (1.2.), Pretty Little Liars, Staffeln 1-7 (1.2.), und Supernatural, Staffeln 1-15 (alle ab 1.2.).

Der Trailer für den Actionthriller "Unfamiliar" mit Susanne Wolff und Felix Kramer

Es wird schräg mit "Kacken an der Havel"

Letzte Chance: Diese Titel verschwinden im Februar von Netflix