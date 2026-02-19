 1.141

Deutsche Netflix-Serie verdrängt Dauerbrenner von Platz 1

Mit "Unfamiliar" landet Netflix einen Überraschungshit und Henry Hübchen (78) sorgt für zusätzliche Strahlkraft.

Berlin - Mit "Unfamiliar" landet Netflix einen Überraschungshit und Henry Hübchen (78) sorgt für zusätzliche Strahlkraft. Die deutsche Thriller-Serie schoss in 22 Ländern auf Platz eins und verdrängte sogar "Bridgerton" vom Thron.

Henry Hübchen (78, l.) mit Susanne Wolff (52) und Felix Kramer (52) im Netflix-Hit "Unfamiliar".
Henry Hübchen (78, l.) mit Susanne Wolff (52) und Felix Kramer (52) im Netflix-Hit "Unfamiliar".  © Netflix

Millionen Zuschauer streamten den Spionagekrimi, viele bis tief in die Nacht. In der ersten vollen Woche sammelte der Sechsteiler mehr als zehn Millionen Abrufe, in den Tagen zuvor knapp fünf.

Die in Berlin spielende Serie dreht sich um ein ehemaliges Agentenpaar, gespielt von Susanne Wolff (52) und Felix Kramer (52), das von seiner Vergangenheit eingeholt wird.

"Ein Agenten-Paar gerät vor der abgründigen und unverwechselbaren Kulisse Berlins in ein wendungsreiches Katz-und-Maus-Spiel und damit an seine psychischen und körperlichen Grenzen", beschreibt die Produktionsfirma Gaumont ihren Überraschungshit.

Netflix schockt mit Live-Event: Vater klettert Wolkenkratzer komplett ohne Sicherung hoch!
Netflix Netflix schockt mit Live-Event: Vater klettert Wolkenkratzer komplett ohne Sicherung hoch!

Hübchen spielt dabei eine zentrale Figur im Machtgefüge rund um Geheimdienst und Politik.

Zum Ensemble gehören außerdem unter anderem Samuel Finzi (60), Andreas Pietschmann (56) und Laurence Rupp (38).

Autoren der Serie sind Paul Coates (Headautor), Kim Zimmermann und Alexander Seibt, Regie führten Lennart Ruff und Philipp Leinemann.

Titelfoto: Netflix

Mehr zum Thema Netflix: