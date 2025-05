Für neue The-Boss-Hoss-Single: So kam es zur Zusammenarbeit mit Arnold Schwarzenegger

Mit einem neuen Album und großer Club-Tour feiern The Boss Hoss in diesem Jahr 20-Jähriges. Am Freitag erscheint die neue Single feat. Arnold Schwarzenegger.

Von Eric Mittmann

Los Angeles - "The Boss Hoss" sind zurück und das so richtig! 20 Jahre ist es inzwischen her, seit die Country-Rocker ihr Debüt-Album veröffentlichten. Zum großen Jubiläum erscheint mit "Back to the Boots" im September die nächste Platte samt dazugehöriger Club-Tour. Als ob das nicht genug wäre, folgt am Freitag mit "I'll Be Back" gleich die neue Single mit einem ganz besonderen Feature: Arnold Schwarzenegger (77)!

Mit einem neuen Album und großer Club-Tour feiern "The Boss Hoss" in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Am Freitag erscheint die neue Single "I'll Be Back", die sie zusammen mit Arnold Schwarzenegger (77) aufnahmen. © Semmel Concerts/Sebastian Balz Ihr habt richtig gehört, der "Governor" höchstpersönlich wird auf dem neuen Song zu hören sein! Wie Sänger Alec Völkel (53) aka "Boss Burns" TAG24 verriet, ist "Arnie" schon seit einigen Jahren Fan und Freund von "The Boss Hoss". "Wir haben uns vor etwa drei Jahren in Österreich kennengelernt. Arnold veranstaltet dort jedes Jahr einen Gala-Abend, um Geld für seine Klima-Initiative zu sammeln. Er versteigert dann immer Sachen aus seinem Fundus wie eine Lederjacke vom 'Terminator'. Wir wurden damals gefragt, ob wir da auftreten können, um den Abend musikalisch aufzulockern." Alec, Sascha Vollmer (53) und ihre Mitstreiter sagten umgehend zu. Ein Jahr später wurden sie erneut eingeladen und beteiligten sich selbst an dem Abend, indem sie ein Wohnzimmerkonzert versteigerten. Es folgte ein Auftritt bei Arnolds Klimagipfel "Austrian World Summit", bei dem "The Boss Hoss" vor Staatsgrößen wie Tony Blair (72) und Ursula von der Leyen (66) spielten, und im Oktober vergangenen Jahres die Einladung zu Schwarzeneggers privatem Oktoberfest in Los Angeles. "Irgendwie ist da was entstanden. Also haben wir ihn eines Tages gefragt, ob er sich vorstellen könnte, Musik zu machen. Er sagte: Warum nicht? Da haben wir den Song für ihn geschrieben", erinnert sich der Sänger. "Er fand den dann so gut, dass wir ihn direkt aufgenommen haben, als wir im Oktober bei ihm waren."

The Boss Hoss feat. Arnold Schwarzenegger: Darum geht es in "I'll Be Back"