Neu bei Netflix: Diese Filme und Serien erwarten Euch im Dezember

Von Martin Gaitzsch

Neuer Monat, neue Serien! Zu Weihnachten liegen die Geschenke unterm Baum. Netflix packt diese Filme und Serien noch obendrauf und vieles davon in der Regel schon in der Adventszeit - also vor Heiligabend. Insbesondere die Fortsetzung von zwei Erfolgshits erwarten viele Fans schon voller Ungeduld. TAG24 wirft einen Blick auf die Netflix-Highlights des Monats Dezember.

Neue Netflix-Filme im Dezember: Riesiger Troll, Weihnachts-Romanze, Familien-Dynamik

Was für ein Ungetüm! Die Norweger bekommen es in "Troll 2" mit einem Mega-Monster zu tun. © Courtesy of Netflix Das erste Netflix-Kalendertürchen öffnet sich gleich am 1. Dezember. Heraus springt ein riesiges Film-Monster, das Norwegen heimsuchen will. In Troll 2 bekommen es die Skandinavier mit einem Megatroll zu tun, der nur mithilfe von Waffen und neuen Verbündeten in einer Schlacht geschlagen werden kann. Deutlich besinnlicher geht es ab 3. Dezember bei My Secret Santa zur Sache, wobei sich Alexandra Breckenbridge von einer Single-Mom in den Weihnachtsmann eines Luxus-Skiresorts verwandelt. Das Drehbuch von Jay Kelly hat Oscar-Preisträger Noah Baumbach geschrieben. Die Tragikomödie wartet ab 5. Dezember mit absoluter Starbesetzung auf. Adam Sandler und George Clooney übernehmen die Hauptrollen. Netflix Neu auf Netflix: Diese Filme und Serien erwarten Euch im November Wer Krimis bevorzugt, kommt am 12. Dezember bei Wake Up Dead Man, dem dritten Teil der Knives-Out-Reihe mit Daniel Craig als Meisterdetektiv Benoit Blanc, auf seine Kosten. Als Heiligabend-Präsent liegt ab dem 24. Dezember schließlich noch Goodbye June unter der Streaming-Tanne. Kate Winslet führt Regie, lässt vier Geschwister und einen anstrengenden Vater sich mit der Situation auseinandersetzen, dass ihre Mutter June schwer erkrankt. Helen Mirren und Johnny Flynn sind dabei, es wird also auch hier mit Star-Schauspielern nicht gegeizt.

Troll 2: Der deutsche Trailer zum Film, mit dem Netflix im Dezember startet

My Secret Santa: Darum will eine Frau unbedingt Weihnachtsmann sein

Trailer zu Goodbye June: Wie vier Kinder auf die Krankheit ihrer Mutter reagieren

Auf diese Netflix-Serien im Dezember warten viele Fans voller Ungeduld

Die fünfte Staffel spielt nicht mehr in Paris, sondern in Rom. Emily Cooper (links) muss sich in "Emily in Paris" mal wieder zwischen Männern entscheiden. © Giulia Parmigiani/Netflix Auch bei den Serien wird Abwechslung geboten. Die Westernserie The Abandonds versetzt Euch ab 4. Dezember ins Amerika der 1850er-Jahre. Die Handlung deckt den Gegensatz zwischen Arm und Reich, Korruption und die Schicksale von zwei Frauen und deren Familien ab, wofür vor allem die erfahrenen Hauptdarstellerinnen Lena Headey und Gillian Anderson sorgen. Comic-Nerds dürfen sich ab 10. Dezember bei zwölf neuen Folgen Record of Rangnarok vergnügen. Dann erfahrt Ihr auch, wer in dem Anime das Turnier Menschen gegen Götter gewinnt, weil mit der 3. Staffel alles enden soll. Eure Lachmuskeln könnt Ihr ab 11. Dezember bei Man vs. Baby strapazieren, wenn sich Mr.-Bean-Darsteller Rowan Atkinson um einen niedlichen Säugling kümmert. Netflix "Stranger Things"-Drama: Millie Bobby Brown schockt mit Vorwürfen gegen Hauptdarsteller Ein Hin und Her waren die Liebes-Abenteuer von Marketing-Expertin Emily. Bei Emily in Paris verschlägt es die Hauptperson aus Gründen der Liebe nun von der französischen Hauptstadt ins italienische Rom. Ob der schöne Marcello das Herz der Beauty endgültig erobern kann, darüber will sicher auch der schöne Koch Gabriel ein Wörtchen mitreden. Merkt Euch den 18. Dezember vor, wenn Ihr wissen wollt, wie es in Staffel 5 weitergeht.

Emily in Paris: Die 5. Staffel spielt in Rom

Trailer zu Stranger Things, Staffel 5: Auch die größte Mystery-Serie findet mal ein Ende

Es wird düster, es wird schaurig, und es heißt Abschied nehmen von "Stranger Things". © Courtesy of Netflix Ähnliches könnte man auch über Stranger Things schreiben. Im Monat November lief bereits Part I der 5. Staffel, nun findet die US-Mystery-Serie ihren Abschluss mit den restlichen Episoden aus dem fiktiven Ort Hawkins, der mittlerweile militärisches Sperrgebiet geworden ist. Es geht darum, den Hauptschurken Vecna zu finden und ihm den Garaus zu machen. Die Folgen 5 bis 7 werden Euch ab dem 25. Dezember präsentiert. Das große Finale gibt es dann ab dem Monatsende, dem 31. Dezember, zu bestaunen.

