"Stranger Things"-Feeling in der Hauptstadt: Hawkins Christmas Market in Berlin
Berlin - Berlin wird in der Adventszeit zum Hawkins Christmas Market – Fans von Stranger Things können sich auf ein ganz besonderes Event freuen.
Netflix Deutschland hat auf Instagram angekündigt, dass sich vom 4. bis 30. Dezember der Kurfürstendamm 229 in der Nähe der Gedächtniskirche in ein kleines Stück Hawkins verwandelt – die Kleinstadt, in der die Kultserie spielt.
Passend zum Start des ersten Teils der fünften Staffel am 27. November und dem großen Serienfinale am 25. Dezember können Besucher in die Welt der bekannten Charaktere eintauchen.
Auf dem Weihnachtsmarkt warten zahlreiche Attraktionen:
Gemütliche Drinks in der Starcourt Mall, Demogorgon-Waffeln zum Probieren, Demogorgon-Selfies, entspannte Stunden auf der WSQK Radio-Frequenz, Abhängen auf Will Byers’ Couch und verschiedene "Stranger Things"-Goodies zum Mitnehmen.
Geöffnet ist der Markt montags bis sonntags von 15 bis 22 Uhr, an Heiligabend sowie am 25. und 26. Dezember bleibt er geschlossen. Ein Muss für alle Fans, die die Spannung der Serie in weihnachtlichem Ambiente erleben möchten.
Titelfoto: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa