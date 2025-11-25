"Stranger Things"-Feeling in der Hauptstadt: Hawkins Christmas Market in Berlin

Berlin - Berlin wird in der Adventszeit zum Hawkins Christmas Market – Fans von Stranger Things können sich auf ein ganz besonderes Event freuen.

Beim Besuch des Weihnachtsmarktes können die Besucher in die Welt der "Stranger Things"-Figuren eintauchen. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Netflix Deutschland hat auf Instagram angekündigt, dass sich vom 4. bis 30. Dezember der Kurfürstendamm 229 in der Nähe der Gedächtniskirche in ein kleines Stück Hawkins verwandelt – die Kleinstadt, in der die Kultserie spielt.

Passend zum Start des ersten Teils der fünften Staffel am 27. November und dem großen Serienfinale am 25. Dezember können Besucher in die Welt der bekannten Charaktere eintauchen.

Auf dem Weihnachtsmarkt warten zahlreiche Attraktionen:

Gemütliche Drinks in der Starcourt Mall, Demogorgon-Waffeln zum Probieren, Demogorgon-Selfies, entspannte Stunden auf der WSQK Radio-Frequenz, Abhängen auf Will Byers’ Couch und verschiedene "Stranger Things"-Goodies zum Mitnehmen.