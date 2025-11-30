Überraschung! "Stranger Things"-Hauptcharaktere kriegen ein besonderes Spin-off

Los Angeles - Seit Donnerstag ist der erste Teil der finalen "Stranger Things"-Staffel auf Netflix zu sehen. Millionen Fans fackelten nicht lange und schauten die vier Folgen innerhalb weniger Tage (oder Stunden) durch. Doch nun die Überraschung: Auf neuen Content aus Hawkins müssen sie nicht bis zum 25. Dezember, wenn neue Folgen veröffentlicht werden, warten - schon am Dienstag erscheint ein Spin-off der etwas anderen Art!

Nancy Wheelers (Natalia Dyer, 30, l.) und Robin Buckley (Maya Hawke, 27) bilden auch abseits der Netflix-Serie ein dynamisches Duo. © Netflix

Fest steht: mit Staffel 5 wird "Stranger Things" definitiv zu Ende gehen. Doch weiteres Material aus demselben Universum scheint durchaus denkbar zu sein - wie auch "Stranger Things: One Way or Another" beweist.

Der von Caitlin Schneiderhan verfasste Roman wird bereits am 2. Dezember veröffentlicht und spielt zwischen der vierten und fünften Staffel der Netflix-Erfolgsserie.

Wie der Streamingriese verriet, wird in dem Buch Nancy Wheelers (Natalia Dyer, 30) Charakter im Zentrum der Handlung stehen - und dabei während der Aufklärung eines Mysteriums von Robin Buckley (Maya Hawke, 27) unterstützt.

"Hawkins, Indiana, befindet sich im Wiederaufbau. Zwei Monate sind vergangen, seit Vecnas Erdbeben die Stadt verwüstete, und die Einwohner stehen noch immer unter dem Schock der Zerstörung", heißt es in der offiziellen Zusammenfassung des Romans.

Nancy, die große Schwester von Mike, steht gleichzeitig vor ihrem Highschool-Abschluss. "Als ihr Mitschüler Joey Taft sich bei der Abschlussfeier plötzlich verdächtig verhält, ist Nancy überzeugt, dass Vecna ​​sein neustes Opfer gefunden hat."