Oje, Netflix... Zerstört der Streamingdienst die nächste beliebte Serie mit dieser Realverfilmung?

Los Angeles - Wenn etwas bislang regelmäßig gnadenlos bei sämtlichen Fans eines Genres scheiterte, dann waren das Realverfilmungen von Animes! Nun wagte Netflix gar den Versuch, die erfolgreichste japanische Zeichentrickserie aller Zeiten zu verfilmen: "One Piece"! Der erste Trailer bestätigt dabei die Befürchtungen vieler Fans...

"One Piece" mit echten Menschen: So sehen die Hauptcharaktere der Serie aus. © Netflix

Seit mehr als 24 (!) Jahren zählt "One Piece" nun schon zu den beliebtesten Animes, die es gibt. Im vergangenen Jahr war die inzwischen mehr als 1000 Folgen dauernde Sendung gar die weltweit meistgesehene Serie - noch vor "Stranger Things"!

Von diesem Kuchen wollte auch Netflix ein Stück ab und sicherte sich die Rechte an einer Realverfilmung des (mit einem Umsatz von umgerechnet mehr als 19 Milliarden Dollar) erfolgreichsten Medienfranchise der Welt!

Die Strohhut-Piratenbande rund um Ruffy, Zorro, Nami und Co. sollte zum Leben erweckt werden. Am 31. August ist es so weit und Netflix veröffentlicht die erste Staffel der Serie. Doch jetzt feierte erst einmal der erste Teaser-Trailer Premiere.

Wahre Fans wissen: Animes und Realverfilmungen? Das passte bislang noch so gar nicht! Man erinnere sich nur an die Netflix-Version von "Death Note" (2017), die M.-Night-Shyamalan-Verfilmung von "Avatar – Der Herr der Elemente" ("Die Legende von Aang", 2010) oder die frühen "Dragon Ball"-Adaptionen. Grauenhaft!

Gelingt Netflix mit "One Piece" nun endlich eine gute Anime-Verfilmung - oder droht die nächste Enttäuschung?