Prall gefüllte Geldkoffer rollen über Gepäckband: Was war da denn los?

Am Flughafen Frankfurt sorgte kürzlich eine Werbeaktion für die Netflix-Serie "Griselda" für Aufsehen. Dabei fuhren volle Geldkoffer über das Gepäckband.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - Da dürfte der ein oder andere sicherlich große Augen gemacht haben. In den vergangenen Tagen rollten über einige Gepäckbänder am Frankfurter Flughafen prall gefüllte Geldkoffer. Sich einen von diesen kurzerhand zu schnappen, hätte aber definitiv keinen Sinn gemacht.

Am Frankfurter Flughafen sorgten diese ganz besonderen Gepäckstücke für Aufsehen. © Media Frankfurt GmbH Denn bei den durchsichtigen Gepäckstücken, die einen ganz genauen Blick auf den angeblich verlockenden Geldsegen lieferten, handelte es sich lediglich um Bestandteile einer groß angelegten Werbekampagne. Diese fand am größten deutschen Verkehrsflughafen zwischen dem 15. Januar und dem 14. Februar statt und drehte sich rund um die bereits am 25. Januar gestartete Netflix-Serie "Griselda". Diese handelt von der kolumbianischen Drogenhändlerin Griselda Blanco, die große Mengen an Rauschgift in die USA schmuggelte und an wahren Begebenheiten orientiert ist. Serien-Liebhaber oder Flugreisende mit einem offenen Auge dürften sich also über die Geldkoffer auf den Gepäckbändern nur wenig bis gar nicht gewundert haben.

Netflix-Serie "Griselda" handelt von kolumbianischer Drogenhändlerin Griselda Blanco