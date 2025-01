"Squid Game"-Finale noch früher als gedacht! Das wissen wir über Staffel drei

Ein erstes Bild zeigt Gi-hun (Lee Jung-jae, 52) in der finalen Staffel von "Squid Game". © Netflix | No Ju-Han

Mehr als 39 Monate lagen zwischen der ersten und zweiten Staffel der Hit-Serie. Erst Ende vergangenen Jahres erschienen die neuen Folgen auf der Streaming-Plattform. Doch so eine lange Wartezeit droht nicht noch einmal.

Netflix kündigte nun an, dass die finalen Folgen bereits in rund fünf Monaten, am 27. Juni 2025, erscheinen werden! Bereits zuvor war bekannt gewesen, dass die abschließende Staffel wohl in diesem Jahr Premiere feiern würde, allerdings wurde eher mit einem Start im November oder Dezember gerechnet.

Doch Netflix scheint die lange Pause zwischen Staffel 1 und 2 wieder wettmachen zu wollen. So wurde die dritte Staffel direkt mit der zweiten geschrieben und gedreht.

Die ersten neun Folgen waren eigentlich als Mini-Serie angedacht gewesen. Schöpfer und Regisseur Hwang Dong-hyuk (53) hatte eine Fortsetzung nie im Sinn, wie er selbst nach dem plötzlichen Erfolg der ersten Staffel betonte. Doch das Verlangen der Fans sowie sicherlich eine nette monetäre Motivation seitens Netflix sorgten dann doch für ein Umdenken, zwei weitere Staffeln wurden aus dem Boden gestampft.

Die dritte Staffel wird dabei direkt an das Ende der zweiten anknüpfen.