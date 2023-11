In diesem Kurzfilm sind Meister ihres Fachs am Werk

Dresden - Den heutigen Samstag nutzen sicherlich viele von Euch, um noch ein paar Erledigungen nachzuholen, die unter der Woche liegen geblieben sind. Wie gut, dass die TV-Highlights des Tages erst am Abend ausgestrahlt werden. Welche das sind, lest Ihr hier.

Tilly Dunnage (Kate Winslet, 48) kehrt in ihren Heimatort Dungatar (Australien) zurück, aus dem sie einst als vermeintliche Mörderin vertrieben wurde. Sie hat als The Dressmaker - Die Schneiderin (2015) Karriere in Europa gemacht, doch eröffnet nun ein Atelier in dem Dorf. Warum sie das tut, weiß niemand so genau. Die Geschichte hat etwas von Dürrenmatts "Der Besuch der alten Dame".

20.15 Uhr, ServusTV