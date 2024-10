Teils mit Ilka Bessin: "The Rocky Horror Show" kommt wieder nach Deutschland

"Die Songs sind großartig", findet Quinn, die auch für ihren Mund berühmt ist. Ihre Lippen bewegen sich im Vorspann der Verfilmung zum Gesang von Richard O'Brien. "Ich habe dafür einen Hungerlohn bekommen. Aber es hat sich gelohnt." In diesem Monat ist der Drehbeginn 50 Jahre her.

"Es ist kein Ende in Sicht", sagt Quinn im Interview der Deutschen Presse-Agentur in London über den "Rocky Horror"-Kult. "Achtjährige Magentas kommen auf mich zu mit Perücke und Kostüm - und mit ihrer Großmutter, die auch als Magenta verkleidet ist. Es ist generationenübergreifend."

Jetzt heißt es erneut "Let's do the time warp again", denn "The Rocky Horror Show" geht auf Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Auftakt ist am 29. Oktober im Berliner Admiralspalast.

In auswählten Städten übernimmt Ilka Bessin (52) die Rolle der Erzählerin. © Gerald Matzka/dpa

Für das Interview ist die 80-Jährige, die alle nur Pat nennen, in das kleine Royal Court Theatre Upstairs am Londoner Sloane Square zurückgekehrt.

Dort fand am 16. Juni 1973 vor nur rund 60 Leuten die Uraufführung statt, in der neben Quinn unter anderem Tim Curry (78) mitwirkte.

Wenn die neue Inszenierung "The Rocky Horror Show" von Regisseur Sam Buntrock (49) in den kommenden Monaten in zwölf deutschen Städten sowie in Österreich und der Schweiz auf die Bühne kommt, darf man sich - neben der Musik - auf spektakuläre Kulissen und extravagante Kostüme freuen. Und auf viele Darsteller vom Londoner West End.

"Wir haben extra in London gecastet", erzählt Martin Flohr, der ausführende Produzent.

In vielen deutschen Städten wird Sky Du Mont (77) wieder als Erzähler dabei sein. "Das macht mir wahnsinnig Spaß", sagt Du Mont im dpa-Gespräch. "Teilweise bleibe ich hinter der Bühne sitzen, weil ich die Musik so gut finde."

In auswählten Städten übernehmen Hugo Egon Balder (74) und Ilka Bessin (52) die Rolle, in Wien Arabella Kiesbauer (55), in Zürich Nik Hartmann (52) und in Lugano Igor Horvat.