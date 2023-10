Tessa Bergmeier veröffentlicht Blutwerte: "Eure dummen Kommentare könnt ihr euch sparen!"

Und weiter: "Ich hatte in meinem Leben nicht einen Bluttest, wo ich nicht von den Ärzt:innen für meine astreinen Werte gelobt worden bin." Und das, obwohl sie bereits seit sie acht Jahre alt war, vegetarisch lebe.

"Dir scheint ja etwas zu fehlen, wenn du bereits solche Abnutzungen hast", meint eine Followerin, deren Kommentar die 34-Jähriger am Freitag in ihrer Story postete.

Doch anstatt mitfühlender Besserungswünsche hagelte es kritische Kommentare, viele sehen die Ursache für die Leiden des Models in ihrer veganen Ernährung sehen.

Der ehemaligen " Dschungelcamp "-Kandidatin geht es aktuell gar nicht gut. In den sozialen Medien erzählte sie ihren Followern von Bandscheibenproblemen und Arthritis.

Sie habe gerade ganz andere Sorgen als ihre Ernährung, packt Tessa weiter aus. "Ich bin überarbeitet, ich habe zu viel gehoben, zu viel geleistet und bin einfach k.o. Nur gibt es in dieser Gesellschaft keinen Platz für Pausen." Stattdessen müsse sie weiter unter Schmerzen funktionieren. Zwei weitere Slides mit Zitaten aus "The Body Speaks Your Mind" lassen darauf schließen, dass die 34-Jährige gerade unter großem Druck steht.

"Aber weil ich vegan bin, wird mein veganes Leben immer der Grund für jegliche gesundheitliche Probleme sein. Weil es total gesund ist, sich Tierleichen einzuverleiben", schießt Tessa am Ende der Story nochmal gegen ihre Kritiker.