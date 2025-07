Promi-Aufgebot zum Jubiläum: Dieser Harry-Potter-Star kommt nach Deutschland

Hamburg - Das "Theater am Großmarkt!" in Hamburg wird dieses Jahr zehn Jahre alt. Als Heimat der Show "Harry Potter und das verwunschene Kind" wird das Jubiläum am 10. Juli natürlich mit ganz viel Magie und einem magischen Star-Aufgebot gefeiert. Unter anderem werden Sylvie Meis (47) und Cast-Pate Max Giesinger (36) über den Roten Teppich laufen, aber auch eine echte Harry-Potter-Ikone, wie das Theater am Dienstag mitteilte.