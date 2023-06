"The Taste"-Finale mit Köchin Helena aus Hamburg: "Das Thema war leider nicht so mein Ding!"

Hamburg/München - Am heutigen Mittwoch erreicht die elfte Staffel des erfolgreichen SAT.1-Formats "The Taste" mit dem Finale ihren Höhepunkt. Auch die Hamburger Gourmetköchin Helena Gouveia (40) hat sich einen Platz für den letzten Löffelkampf um den Titel gesichert.

Wie bei ihrer letzten Teilnahme in der dritten Staffel, die inzwischen bereits acht Jahren her ist, war auch ihre Familie mächtig stolz auf die Profi-Köchin. "Meine Familie hat sich sehr für mich mit gefreut."

Helena entschied sich, ihrem Löffel eine süßliche Note zu geben und setzte auf einen Kekscrumble an einem Passionsfrucht-Gel mit Chili und Himbeere. Außerdem zauberte sie ein Misokaramell und eine Frischkäsecreme mit Limette und Vanille. "Ich wusste zwar nicht, wie ich es auf den Löffel bringe, aber was ich kochen möchte, das wusste ich sofort!"

Erst im Entscheidungskochen im Halbfinale am vergangenen Mittwoch konnte sie das Ticket für die letzte Runde lösen. Thematisch begaben sich die Kandidaten auf eine Reise in die Welt der Filmcharaktere. Dort schien sich Helena mit ihrem Los wohlzufühlen. Sie zog das Krümelmonster und freue sich: "Das passt zu mir!"

Helena Gouveia (40) von der Flottbeker Schmiede aus Hamburg musste im Halbfinale von "The Taste" zittern und sich mit ihrer Krümelmonster-Kreation in das Herz von Juror Max Strohe kochen. © SAT.1/Jens Hartmann

Doch wie geht es nun im Finale für Helena weiter? Welche Kreationen wird sie dem Gastjuror Frank Rosin (56) auf ihren Löffeln servieren? Das darf natürlich noch nicht verraten werden.



Einen kleinen Teaser hat uns die Gourmetköchin von der Flottbeker Schmiede trotzdem gegeben.

Auf Nachfrage, wie das Finale mit Rosin war und ob sie und ihr Coach zufrieden mit der Leistung gewesen sind, antwortete sie: "Eine absolute Überraschung! Ich hätte nie gedacht, dass Frank Rosin nochmal Gastjuror sein wird! Wir waren beide zufrieden, aber das Thema war leider nicht so mein Ding! Aber genau das macht 'The Taste' aus!"

Ob sich Helena trotzdem die Siegerkrone sichern konnte, könnt Ihr heute Abend um 20.15 Uhr beim finalen Kochen auf SAT.1 verfolgen.

Wenn die authentische Hamburgerin die 50.000 Euro Preisgeld gewinnen würde, würde sie sich und ihrer Familie erst einmal einen großen Urlaub spendieren. Im eigenen Kochbuch würde sie die Gerichte mediterran halten.

Egal wie das Finale nun ausgeht, nach dieser Staffel will sich die Köchin wieder voll und ganz auf ihre Familie und die Flottbeker Schmiede konzentrieren, scheint andere Projekt aber nicht auszuschließen: "Ich freue mich jetzt sehr auf die Zeit mit meiner Familie und im Restaurant. Aber wer weiß, was in nächster Zeit so passiert?"