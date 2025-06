"Unvergessen": Kölner-Ikone Willi Herren wäre heute 50 geworden

Köln - Am 17. Juni hätte Willi Herren (†45) seinen runden 50. gefeiert. Doch statt Geburtstagsständchen liegt auch vier Jahre nach seinem überraschenden Tod noch viel Wehmut in der Luft.

Alles in Kürze

Der Kölner Schauspieler Willi Herren (†45) verstarb im April 2021 unerwartet an einem Herzstillstand. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Der plötzliche Tod des kölschen Originals im April 2021 hatte ganz Deutschland geschockt.

Nur 45 Jahre alt wurde der beliebte Schauspieler, der vor allem durch die "Lindenstraße" und seine Auftritte im Reality-TV Kultstatus erlangte.

Nicht nur Tochter Alessia (23) und Ehefrau Jasmin (46) denken in diesen Tagen besonders an ihn. Auch viele Weggefährten und Fans erinnern sich gerne an den TV-Liebling mit Kult-Status zurück.

Auf Instagram finden sich unter seinem letzten Beitrag vor knapp vier Jahren zahlreiche Kommentare von Menschen, die ihm zu seinem 50. Geburtstag gratulieren. Dazu Kommentare wie "Du fehlst" oder "Unvergessen".