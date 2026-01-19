TV-Ikone fordert: Weniger Hass, mehr Kompromisse

Köln - Schauspieler Christoph Maria Herbst (59) kritisiert die Debattenkultur in Deutschland als zu polarisierend.

Der "Stromberg"-Star Christoph Maria Herbst (59) wünscht sich weniger Hass und mehr Gelassenheit in Debatten. (Archivbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

"In der heutigen Gesellschaft heißt es nur noch: Daumen hoch oder Daumen runter. Ich bin schon seit Jahren auf der Suche nach diesen erfrischenden Grautönen", sagte Herbst der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

"Wir sollten lernen, mehr zu differenzieren, hinzuhören und uns nicht gleich durch einen Satz auf den Schlips getreten zu fühlen. Lasst die kurze Lunte zu Hause. Lasst uns bitte alle arbeiten an der Verlängerung der Lunte."

Der "Stromberg"-Darsteller aus Köln ist aktuell in der Kinokomödie "Extrawurst" an der Seite von Hape Kerkeling (61) zu sehen.

Darin entzündet sich in einem Tennisverein ein Streit um einen Extra-Grill für ein türkischstämmiges Vereinsmitglied, das kein Schweinefleisch isst.