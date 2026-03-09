Minus 21 Kilo! GNTM-Star zeigt im Bikini stolz diesen Abnehm-Erfolg
Köln - Model und Influencerin Alex Mariah Peter (28) spricht offen über ihre Abnehmreise. Drei Monate nach ihrem Entschluss zeigt die ehemalige Gewinnerin von Germany’s Next Topmodel jetzt, wie viel Gewicht sie bereits verloren hat.
Auf Instagram meldete sich die 28-Jährige mit einem ehrlichen Zwischenstand bei ihren Fans und überraschte dabei im Bikini und Maßband mit konkreten Zahlen.
Im vergangenen Sommer habe sie ihr persönliches Höchstgewicht erreicht: mehr als 111 Kilo, zeitweise sogar 118 Kilogramm, wie sie selbst erzählt.
Als sie Ende des Jahres beschloss, ihr Leben umzukrempeln, lag ihr Gewicht noch bei 109 Kilo. Inzwischen zeigt die Waage 97 Kilogramm an. Bedeutet: zwölf Kilo weniger in nur drei Monaten und seit dem Sommer sogar insgesamt 21 Kilo Gewichtsverlust.
Schon jetzt fühlt sich die 28-Jährige deutlich wohler in ihrem Körper: "Ich fühle mich gut." Dennoch möchte sie ihre Abnehmreise weiter durchziehen.
Erst im Dezember sprach sie von einem klaren Ziel von 25 Kilogramm, die runter sollen. "Ich werde mich noch besser fühlen", kündigt Alex in ihrem neuesten Video an.
GNTM-Star setzt heute auf Wohlbefinden statt Schönheitsideale
Es ist nicht das erste Mal, dass die frühere GNTM-Gewinnerin Gewicht verliert. Für die Show ließ Alex damals in kürzester Zeit 35 Kilo purzeln.
Doch diesmal ginge es ihr nicht darum, superschlank zu sein. Zu damaligen Zeiten habe sie sich häufig von Schönheitsidealen leiten lassen und habe es "für andere gemacht, für die Gesellschaft im Zweifel".
Lange Zeit habe sie deshalb auch gar nicht mehr den Wunsch gehabt abzunehmen. Heute sei der Antrieb aber ein anderer: ihr eigenes Wohlbefinden.
Zwar nehme sie nun auch langsamer ab als zuvor, jedoch aus dem richtigen Gründen. "Glaub, dass ich das als nicht demotivierend empfinde, bedeutet, dass ich langsam erwachsen werde", so Alex.
Ihre Follower feiern die Einstellung und Authentizität der Influencerin. Ihnen rät sie: "Schaut nicht auf die Waage" und vor allem: "Macht, was ihr wollt."
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa