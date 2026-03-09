Star-Aufgebot bei "Wer weiß denn sowas?": Diese prominenten Gäste treten diese Woche an
Hamburg - Ab Montag (9. März 2026, 18 Uhr/Das Erste) heißt es wieder: quizzen, was das Zeug hält. Bei "Wer weiß denn sowas?" dürfen sich Zuschauer auch in dieser Woche wieder auf zahlreiche prominente Gäste freuen, die mit den Teamkapitänen Wotan Wilke Möhring (58) und Bernhard Hoëcker (55) gegeneinander antreten.
Während in den vergangenen Wochen hin und wieder die Folge am Freitag wegen der Olympischen Spiele ausfiel, gibt es in dieser Woche wie gewohnt insgesamt fünf Sendungen von Montag bis Freitag.
Los geht es zum Wochenauftakt mit Fernsehmoderatorin Ulla Kock am Brink (64), die in den 1990er-Jahren mit Formaten wie "Die 100.000 Mark Show" bekannt wurde. Ihr gegenüber sitzt die niederländische Moderatorin Marijke Amado (72), die unter anderem mit der RTL-Kindersendung "Mini Playback Show" große Erfolge feierte.
Am Dienstag werden sich Zuschauer auf einige Lacher freuen können. Zu Gast sind Kabarettist und Musiker Rüdiger Hoffmann (61) sowie Radiomoderator und Komiker Bodo Bach (68).
Fernseh- und Radiomoderatorin Lola Weippert (29), die unter anderem die Sendung "Temptation Island VIP" moderierte sowie Webvideoproduzent und Influencer Levi Penell (26) flimmern am Mittwoch ab 18 Uhr über die Bildschirme.
"Wer weiß denn sowas?": Diese Promis sind am Donnerstag und Freitag zu Gast
Weiter geht es am Donnerstag mit Reality-TV-Star Detlef "Deffi" Steves (57), der durch die Doku-Soap "Ab ins Beet!" auf VOX bekannt wurde. Ihm gegenüber sitzt Reality-TV-Star Claus Scholz (46), der wie Steves ebenfalls durch die VOX-Sendung Bekanntheit erlangte.
Zum Wochenabschluss duellieren sich echte TV-Profis. Fernsehmoderatorin und Redakteurin Hanna Zimmermann (38) tritt gegen den Journalisten und Fernsehmoderator Christian Sievers (57) an.
Seit Januar 2022 ist Sievers Hauptmoderator des "heute-journal" im ZDF.
Wie sich die Promis an der Seite ihrer Teamkapitäne schlagen werden? Die Quizsendung "Wer weiß denn sowas?" läuft immer montags bis freitags, um 18 Uhr, im Ersten und auf Abruf in der ARD-Mediathek.
Titelfoto: ARD/NDR/UFA SHOW & FACTUAL/Morris Mac Matzen