Star-Aufgebot bei "Wer weiß denn sowas?": Diese prominenten Gäste treten diese Woche an

Hamburg - Ab Montag (9. März 2026, 18 Uhr/Das Erste) heißt es wieder: quizzen, was das Zeug hält. Bei "Wer weiß denn sowas?" dürfen sich Zuschauer auch in dieser Woche wieder auf zahlreiche prominente Gäste freuen, die mit den Teamkapitänen Wotan Wilke Möhring (58) und Bernhard Hoëcker (55) gegeneinander antreten.

Am Mittwoch treten bei "Wer weiß denn sowas?" Webvideoproduzent und Influencer Levi Penell (26, 2.v.l.) sowie die Fernseh- und Radiomoderatorin Lola Weippert (29, 2.v.r.) an. © ARD/NDR/UFA SHOW & FACTUAL/Morris Mac Matzen

Während in den vergangenen Wochen hin und wieder die Folge am Freitag wegen der Olympischen Spiele ausfiel, gibt es in dieser Woche wie gewohnt insgesamt fünf Sendungen von Montag bis Freitag.

Los geht es zum Wochenauftakt mit Fernsehmoderatorin Ulla Kock am Brink (64), die in den 1990er-Jahren mit Formaten wie "Die 100.000 Mark Show" bekannt wurde. Ihr gegenüber sitzt die niederländische Moderatorin Marijke Amado (72), die unter anderem mit der RTL-Kindersendung "Mini Playback Show" große Erfolge feierte.

Am Dienstag werden sich Zuschauer auf einige Lacher freuen können. Zu Gast sind Kabarettist und Musiker Rüdiger Hoffmann (61) sowie Radiomoderator und Komiker Bodo Bach (68).

Fernseh- und Radiomoderatorin Lola Weippert (29), die unter anderem die Sendung "Temptation Island VIP" moderierte sowie Webvideoproduzent und Influencer Levi Penell (26) flimmern am Mittwoch ab 18 Uhr über die Bildschirme.