100-Stunden-Horror! Deutsche Reality-Stars lassen sich für Tage lebendig begraben

München - In einer neuen Reality-Sendung lassen sich sechs deutsche Internetpersönlichkeiten für 100 Stunden lebendig begraben. Mit dabei in der Show des Streaminganbieters Joyn ist unter anderem der Entertainer Jens "Knossi" Knossalla (38).

Von einem "Experiment an den Grenzen der Psyche" und einer "Erfahrung, die mit einer menschlichen Urangst spielt" spricht Joyn. Die neue 16-teilige Realityserie "Deep Down - Die Vergrabenen" beginnt am 4. Mai.

Mit seinen Videos hat Jens "Knossi" Knossalla (38) im Netz Millionen Follower erobert - jetzt wird der Entertainer 100 Stunden ganz allein sein. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Wir haben überlegt: Was wäre das Krasseste, das du machen kannst? Wovor hat jeder Angst? Vor dem Tod. Und der nächste Schritt? Ok, lebendig begraben."

Alle Teilnehmenden steigen hinab in sechs enge Holzboxen - begraben unter der Erde. "Sie sind allein mit ihren Gedanken, ohne Nahrung, ohne Ablenkung. Lediglich eine Ration Wasser und ein einziger selbstgewählter Gegenstand begleiten sie", betont Joyn.

"Wer hält der absoluten Isolation stand? Wer zerbricht unter der Last seiner eigenen Gedanken? Und wer wird am Ende wirklich verstehen, was tief in uns allen verborgen liegt - Deep Down?"

"Deep Down - Die Vergrabenen" läuft ab 4. Mai, immer mittwochs und sonntags kostenlos auf Joyn. Ab 14. Mai ist die Sendung auch bei YouTube auf den Kanälen von Huber und Knossalla zu sehen.