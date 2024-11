2025 arbeitslos? Wirtschaftskrise das große Thema bei "Fakt ist! Aus Erfurt"

Erfurt - Die anhaltende Wirtschaftskrise wirkt sich auch auf den Arbeitsmarkt in Thüringen aus. Menschen haben Angst um ihren Job.

Wegen der anhaltenden Wirtschaftskrise droht vielen Menschen im kommenden Jahr der Verlust ihres Arbeitsplatzes. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

In Thüringen werden 2025 die Arbeitslosenzahlen steigen, lautet die Prognose der Experten von der Bundesagentur für Arbeit. Ein Grund dafür ist die kriselnde Automobilindustrie, die eine hohe Anzahl an Arbeitsplätzen in Thüringen bereitstellt, sagt Markus Behrens, der Chef der Bundesagentur für Arbeit Sachsen-Anhalt-Thüringen.

Die Wirtschaft in Deutschland und Thüringen braucht Unterstützung. Wie dies gelingen kann und was passieren muss, damit Menschen schnell wieder einen neuen Job finden, darüber wird am Montagabend bei "Fakt ist! Aus Erfurt" diskutiert.

Neben Markus Behrens, werden auch Thüringens CDU-Fraktionschef Mario Voigt (47) und Renate Sternatz, die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Hessen-Thüringen vor Ort sein und sich den Fragen des Publikums stellen.

Der wohl kommende Ministerpräsident Voigt erklärte vor der Sendung, dass die deutsche Wirtschaft "nicht mehr wettbewerbsfähig" sei. Als Regierungschef möchte er deshalb die Rahmenbedingungen für die Unternehmen verbessern. Zum Beispiel Bürokratie-Abbau und billigere Energiepreise.