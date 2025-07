Nackt-Auftritt kurz vor dem Finale: "Was in der Show passiert, bringt mir mehr als das Geld"

Max Bornmann hat kurz vorm Beauty-And-The-Nerd-Finale noch mal Gas gegeben und nicht nur zwei Frauen zum Weinen gebracht, sondern sich auch nackt gezeigt.

Von Karolin Wiltgrupp

Thailand - Max Bornmanns Hoffnung, dass er bei "Beauty & The Nerd" mit allen was haben könnte, hat sich zwar zerschlagen - trotzdem hat der 27-Jährige am Ende das bekommen, was er immer wollte: jede Menge Aufmerksamkeit!

Alles in Kürze Max Bornmann zeigt sich in der Show von seiner wilden Seite.

Er macht einen Nackt-Auftritt im Pool mit Elsa.

Laura und Sammy gewinnen das Halbfinale-Spiel.

Sie wählen Elsa und Aaron für das Finale aus.

Das Gewinner-Paar Laura und Sammy erhält 50.000 Euro. Mehr anzeigen

Max (27) liebt Sendezeit, besonders mit seiner Favoritin Elsa (19). © Joyn In der sechsten Folge gibt der einzige männliche Beauty der Show noch mal richtig Gas und zeigt sich von seiner wilden Seite. Kurz nachdem Laura (28) und Sammy (21) als erstes Spieler-Paar ins Finale einziehen, polarisiert Max mit einem vielsagenden Statement. "Was in der Show passiert, bringt mir mehr als das Geld. Ich werde schon ab und zu zu sehen sein", haut er selbstsicher raus und beweist damit, was ihm wirklich wichtig zu sein scheint. Ein Schlag ins Gesicht für Spielpartnerin Sarah (35), die lieber im Finale gestanden hätte. "Das ist schon traurig und ein bisschen egoistisch", fängt sie bitterlich an zu weinen. TV & Shows Reeperbahn-Schüsse: Wie ein einziger Zeuge einen blutigen Rocker-Streit aufklärte TV & Shows Junge Räuber aus Nordafrika: "Knast ist besser als Unterkunft" Dass Max der Gewinn und die Emotionen seiner Nerdin offenbar herzlich egal sind, zeigen die nächsten Szenen. Er schnappt sich seine Favoritin Elsa (19) und geht mit ihr im Pool auf Kuschelkurs. Da ihm das offensichtlich nicht genug ist, streift er seine Badehose vom Körper und schmeißt sie in weite Ferne. "Das hat er nicht getan!", macht die 19-Jährige große Augen. Doch, liebe Elsa, das hat er!

Badehose im Pool? Braucht der 27-Jährige nicht. © Joyn

Nackt im TV war wohl Max' Ziel. © Joyn

Eigentlich ist "Beauty & The Nerd" kein klassisches Dating-Format, doch Elsa und Max ist das egal. © Joyn

Laura und Sammy gewinnen bei "Beauty & the Nerd"

Auf die Gewinner warten stolze 50.000 Euro. © Joyn Während das Duo seine Zweisamkeit im Wasserbecken genießt, sitzen die anderen genervt auf der Couch. "Wo sind wir denn hier gelandet?", will Laura wissen. Beauty-Kollegin Julia (30) stellt nur resigniert fest: "Das ist keine Dating-Show." Für Max und Elsa endet die Nacht feuchtfröhlich im Bett. Laura und Sammy plagen dagegen andere Probleme. Weil die beiden das Halbfinale-Spiel gewonnen haben, dürfen sie sich nun ein Paar aussuchen, gegen das sie im Finale antreten. Die Wahl fällt wenig überraschend auf die Schwächsten, Elsa und Aaron (26). "Im Endeffekt geht es um Geld und dann entscheidet man eben nur für sich selbst", erklärt die Blondine ihre Entscheidung.

Sammy (21) und Laura (28) sind die Sieger der diesjährigen Staffel. © Joyn / Benjamin Kis