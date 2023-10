José Carreras Gala im "wunderbaren" Leipzig: Diese Stargäste haben schon zugesagt

Leipzig - Bereits seit 1995 sammelt José Carreras (76) in einer TV-Show Spendengelder für seine Stiftung , die sich der Heilung von Leukämie widmet. Auch am 14. Dezember steht er wieder auf der Bühne - jetzt haben die ersten Stargäste zugesagt.

Rosenberg sollte eigentlich schon im Vorjahr singen, infizierte sich allerdings kurz vorher mit dem Coronavirus. "Für längere Zeit die Wohnung nicht verlassen zu können und permanent über das Virus nachzudenken, war wirklich eine fast bedrohliche Erfahrung", so der Schlagerstar.

2022 waren es David Garrett (43), PUR-Sänger Hartmut Engler (61) oder Sasha (51), die mit Auftritten die Spenden-Sendung abrundeten. In diesem Jahr werden Marianne Rosenberg (68), Christina Stürmer und Raphaela Gromes (32) am Start sein.

Stephanie Müller-Spirra (40) und Sven Lorig (52, u.l.) moderieren, auch José Carreras (76) selbst wird natürlich vor Ort sein. © Bildmontage: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung/Schneider-Press

Österreicherin Stürmer, die mit "Ich lebe" 2003 einen Riesenhit feierte, ist nach 2006, 2014 und 2018 nun zum vierten Mal Teil der Gala. "Im März 2021 kam unsere zweite Tochter zur Welt. Gerade als Mutter kann man nachfühlen, was eine schlimme Diagnose wie Leukämie in einer Familie an Ängsten auslöst." Jeder Euro helfe, Leben zu retten und Leid zu lindern.

Seit 2020 ist Cellistin Gromes Botschafterin der José Carreras Leukämie-Stiftung, in den beiden Jahren zuvor als Künstlerin auf der Bühne. Nun kehrt sie dorthin zurück. Die gebürtige Münchnerin hat ihren Vater 2019 an die heimtückische Krankheit verloren: "Ich möchte ich einen kleinen Teil dazu beitragen, dass diese Krankheit endlich besiegt wird."

Natürlich wird auch wieder Carreras selbst vor Ort sein, die Spendensumme von bislang mehr als 235 Millionen Euro weiter in die Höhe treiben wollen. "Leipzig ist für uns ein wunderbarer Gastgeber", sagte er.

Moderiert wird die live aus der Leipziger Media City im MDR übertragene Sendung neben Sven Lorig (52) diesmal von Stephanie Müller-Spirra (40), die damit Mareile Höppner (46) ersetzt.

Weitere Infos zur José Carreras Stiftung erhaltet Ihr auf ihrer Homepage.